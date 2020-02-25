Fahriye Evcen zayıflamak için bakın hangi besinleri tüketti! Fahriye Evcen’in kısa sürede zayıflamasının sırrı ortaya çıktı!

Fahriye Evcen, geçen yıl Karan'ı kucakladı. Kiloyu değil oğlunu umursadı. Emzirdiği için şok diyetten kaçtı. Sosyetik diyetle değil, bulgur yiyip su içerek kilo verdi. Büyük anne taktiği uyguladı. Hoşaf içip bulgur kaşıkladı. Uyardı: Adımı kullanıp zayıflama hapı satıyorlar kanmayın. Fahriye Evcen, geçen yıl Karan'ı kucakladı. Kiloyu değil oğlunu umursadı. Emzirdiği için şok diyetten kaçtı. Sosyetik diyetle değil, bulgur yiyip su içerek kilo verdi.

HURMA VE BULGUR OLMAZSA OLMAZI

Takvim'in haberine göre; Oğlunun sağlığını her şeyden önce tutan Fahriye Evcen, aile büyüklerinin tavsiyelerine de kulak veriyor. Geleneksel yöntemlerle beslenen güzel oyuncu; kuru meyveler, hurma, hoşaf ve bulguru da bol tüketiyor.