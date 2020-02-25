Haberler > Günaydın Haberleri > Fahriye Evcen zayıflamak için bakın hangi besinleri tüketti! Fahriye Evcen’in kısa sürede zayıflamasının sırrı ortaya çıktı!

zayıflamak için bakın hangi besinleri tüketti! Fahriye Evcen’in kısa sürede zayıflamasının sırrı ortaya çıktı!

Oğlu Karan’ın sağlığını her şeyden önce tutan güzel oyuncu , geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Doğum kilolarına takılmadan oğlunu büyüten Evcen, geleneksel yöntemlerle kilo verip eski görüntüsüne kavuştu. Fahriye Evcen, aile büyüklerinin tavsiyelerine de kulak veriyor. Geleneksel yöntemlerle beslenen güzel oyuncu hem kendi sağlığını hem de oğlu Karan’ın sağlını önemsiyor. Fahriye Evcen, doğum sonrası 12 . İşte merak edenler için güzel oyuncunun zayıflama sırrı…

Giriş Tarihi: 25.2.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 16:39 ABONE OL
Fahriye Evcen zayıflamak için bakın hangi besinleri tüketti! Fahriye Evcen’in kısa sürede zayıflamasının sırrı ortaya çıktı!
Fahriye Evcen, geçen yıl Karan'ı kucakladı. Kiloyu değil oğlunu umursadı. Emzirdiği için şok diyetten kaçtı. Sosyetik diyetle değil, bulgur yiyip su içerek kilo verdi. Büyük anne taktiği uyguladı. Hoşaf içip bulgur kaşıkladı. Uyardı: Adımı kullanıp zayıflama hapı satıyorlar kanmayın. Fahriye Evcen, geçen yıl Karan'ı kucakladı. Kiloyu değil oğlunu umursadı. Emzirdiği için şok diyetten kaçtı. Sosyetik diyetle değil, bulgur yiyip su içerek kilo verdi.
HURMA VE BULGUR OLMAZSA OLMAZI
Takvim'in haberine göre; Oğlunun sağlığını her şeyden önce tutan Fahriye Evcen, aile büyüklerinin tavsiyelerine de kulak veriyor. Geleneksel yöntemlerle beslenen güzel oyuncu; kuru meyveler, hurma, hoşaf ve bulguru da bol tüketiyor.
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fahriye Evcen zayıflamak için bakın hangi besinleri tüketti! Fahriye Evcen’in kısa sürede zayıflamasının sırrı ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN