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Son dakika haberi... Şarkıcı 'den üzen haber geldi! Daha önce meme kanserini yenen Nilüfer şimdi de...

Geçtiğimiz Ocak ayında domuz gribine yakalanan sevilen sanatçı 'in sağlığına kavuştuğu duyurulmuştu. Son dakika gelen habere göre sevilen sanatçı geçirdiği ve alerjik bir bünyesinin olmasından dolayı hastalığına yakalandı. Yapılan tetkik ve testlerde Nilüfer'e akciğerde üreyen 'Aspergillus' teşhisi konuldu. Peki Aspergillus nedir? Aspergillus tedavisi nelerdir? Daha önce de meme kanserini yenen Nilüfer'den yakalandığı Aspergillus rahatsızlığı ve sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. İşte şarkıcı ...

Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 09:06 ABONE OL
Son dakika haberi... Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber geldi! Daha önce meme kanserini yenen Nilüfer şimdi de...

Meme kanserini atlattıktan sonra tedavisi gören 'den üzücü bir haber daha geldi. Yapılan tetkiklerde eçirdiği domuz gribi ve alerjik bir bünyesinin olmasından dolayı hastalığına yakalandı.

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Son dakika haberi... Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber geldi! Daha önce meme kanserini yenen Nilüfer şimdi de...
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