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Son dakika haberi... Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber geldi! Daha önce meme kanserini yenen Nilüfer şimdi de...
Son dakika haberi... Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber geldi! Daha önce meme kanserini yenen Nilüfer şimdi de...
Geçtiğimiz Ocak ayında domuz gribine yakalanan sevilen sanatçı Nilüfer'in sağlığına kavuştuğu duyurulmuştu. Son dakika gelen habere göre sevilen sanatçı geçirdiği domuz gribi ve alerjik bir bünyesinin olmasından dolayı Aspergillus hastalığına yakalandı. Yapılan tetkik ve testlerde Nilüfer'e akciğerde üreyen 'Aspergillus' teşhisi konuldu. Peki Aspergillus nedir? Aspergillus tedavisi nelerdir? Daha önce de meme kanserini yenen Nilüfer'den yakalandığı Aspergillus rahatsızlığı ve sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. İşte şarkıcı Nilüfer'in son durumu...
Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:06Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 09:06ABONE OL
Meme kanserini atlattıktan sonra domuz gribi tedavisi gören Nilüfer'den üzücü bir haber daha geldi. Yapılan tetkiklerde eçirdiği domuz gribi ve alerjik bir bünyesinin olmasından dolayı Aspergillus hastalığına yakalandı.