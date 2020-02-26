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Şarkıcı 'nin yeni imajı 'Aleyna Baba' hiç beğenilmedi! Aleyna Tilki takipçilerini hüsrana uğrattı!

Genç şarkıcı , yeni şarkısının klibinde kılıktan kılığa girdi. Tilki'nin "Aleyna Baba" hali takipçilerine "Yaşından daha büyük gösteriyorsun" dedirtti. 'Yalan' adlı single'ına klip çeken Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Sette yemeğini yerken görülen Tilki tavırlarıyla kendisinin verdiği 'Aleyna Baba' lakabı üzerinden konuştu ve şunları söyledi: "Ekibimi kendimden hiç ayırmam ya ben de sette yerim ya da kendim nereden yiyorsam oradan onlara da söylerim. Aleyna Baba'ya bu yakışır. Ispanak yedim çok şükür." Tilki'nin 'Aleyna Baba' imajını ise takipçileri beğenmedi. Takipçiler henüz 19 yaşında olan şarkıcının bu imajını " Yaşından büyük gösteriyorsun" gibi yorumlarla eleştirdiler.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 15:10 ABONE OL
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni imajı 'Aleyna Baba' hiç beğenilmedi! Aleyna Tilki takipçilerini hüsrana uğrattı!

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Yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan , klip çekimlerini takipçileriyle paylaştı. Tilki'nin klibinde 'Aleyna Baba' imajı ise hayranları tarafından beğenilmedi. Şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibinde kılıktan kılığa girdi. Tilki'nin "Aleyna Baba" hali takipçilerine "Yaşından daha büyük gösteriyorsun" dedirtti.

"ALEYNA BABA'YA BU YAKIŞIR"

'Yalan' adlı single'ına klip çeken Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Sette yemeğini yerken görülen Tilki tavırlarıyla kendisinin verdiği 'Aleyna Baba' lakabı üzerinden konuştu ve şunları söyledi: "Ekibimi kendimden hiç ayırmam ya ben de sette yerim ya da kendim nereden yiyorsam oradan onlara da söylerim. Aleyna Baba'ya bu yakışır. Ispanak yedim çok şükür."

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Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni imajı 'Aleyna Baba' hiç beğenilmedi! Aleyna Tilki takipçilerini hüsrana uğrattı!
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