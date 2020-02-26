Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni imajı 'Aleyna Baba' hiç beğenilmedi! Aleyna Tilki takipçilerini hüsrana uğrattı!

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Yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Aleyna Tilki, klip çekimlerini takipçileriyle paylaştı. Tilki'nin klibinde 'Aleyna Baba' imajı ise hayranları tarafından beğenilmedi. Şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibinde kılıktan kılığa girdi. Tilki'nin "Aleyna Baba" hali takipçilerine "Yaşından daha büyük gösteriyorsun" dedirtti.

"ALEYNA BABA'YA BU YAKIŞIR"

'Yalan' adlı single'ına klip çeken Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Sette yemeğini yerken görülen Tilki tavırlarıyla kendisinin verdiği 'Aleyna Baba' lakabı üzerinden konuştu ve şunları söyledi: "Ekibimi kendimden hiç ayırmam ya ben de sette yerim ya da kendim nereden yiyorsam oradan onlara da söylerim. Aleyna Baba'ya bu yakışır. Ispanak yedim çok şükür."