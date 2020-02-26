Seda Sayan'dan yalanlama! Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşklarıyla ilgili ilk kez konuştu...

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile olan ilişkisini artık gizlemiyor. Daha önce gazetecilerden köşe bucak kaçan ikili, bu kez Engin'in kendi mekanı olan Cihargir Emily's'e girerken görüntülendi.