Haberler > Günaydın Haberleri > Seda Sayan'dan yalanlama! Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşklarıyla ilgili ilk kez konuştu...

'dan yalanlama! Seda Sayan oğlu ve 'nun aşklarıyla ilgili ilk kez konuştu...

Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran sürpriz çiftlerden biri de hiç kuşkusuz 'ın oğlu ile oyuncu idi. Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun aşk dedikoduları birlikte geldikleri gala ile belgelenmişti. Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, geçen hafta birlikte katıldıkları film galasında görüntülenmemek için gazetecilerle kedi fare oyunu oynamış, birkaç gün önce ise trafiğin azizliğine uğrayarak birlikte objektiflere yakalanmıştı. Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu artık aşklarını gizlemezken, gözler anne Seda Sayan'a çevrildi. Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu ve oğlunun aşkı ile ilgili ilk kez konuştu. İşte Seda Sayan'ın aşkına ilk yorumu...

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN Günaydın
Giriş Tarihi: 26.2.2020 08:19 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 08:32 ABONE OL
Seda Sayan'dan yalanlama! Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşklarıyla ilgili ilk kez konuştu...

Ünlü sanatçı 'ın oğlu , oyuncu sevgilisi ile olan ilişkisini artık gizlemiyor. Daha önce gazetecilerden köşe bucak kaçan ikili, bu kez Engin'in kendi mekanı olan Cihargir Emily's'e girerken görüntülendi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seda Sayan'dan yalanlama! Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşklarıyla ilgili ilk kez konuştu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN