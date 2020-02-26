Seda Sayan'dan yalanlama! Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşklarıyla ilgili ilk kez konuştu...

Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran sürpriz çiftlerden biri de hiç kuşkusuz Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu idi. Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun aşk dedikoduları birlikte geldikleri gala ile belgelenmişti. Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, geçen hafta birlikte katıldıkları film galasında görüntülenmemek için gazetecilerle kedi fare oyunu oynamış, birkaç gün önce ise trafiğin azizliğine uğrayarak birlikte objektiflere yakalanmıştı. Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu artık aşklarını gizlemezken, gözler anne Seda Sayan'a çevrildi. Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu ve oğlunun aşkı ile ilgili ilk kez konuştu. İşte Seda Sayan'ın Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin aşkına ilk yorumu...
Giriş Tarihi: 26.2.2020 08:19Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 08:32ABONE OL
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile olan ilişkisini artık gizlemiyor. Daha önce gazetecilerden köşe bucak kaçan ikili, bu kez Engin'in kendi mekanı olan Cihargir Emily's'e girerken görüntülendi.