Haberler > Günaydın Haberleri > Oktay Kaynarca’nın paylaşımı yürekleri dağladı… Suriye'nin İdlib kentindeki alçak saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu!

’nın paylaşımı yürekleri dağladı… 'nin kentindeki alçak saldırının ardından tüm yasa boğuldu!

'nin kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 34 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. , saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. Türkiye'yi yasa boğan acıya ünlü isimler de sessiz kalmayarak yaşadığı acıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi. Ünlü oyuncu ’nın sosyal medya hebasından yaptığı duygu yüklü paylaşım takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Oktay Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü ‘"Bu temizlikte bu aslan parçasının kokusuyla öpüyorum tertemiz alnınızdan yiğit kardeşlerim... Mekanınız cennet olsun…" İşte usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın o paylaşımı!

Giriş Tarihi: 1.3.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 15:40 ABONE OL
Oktay Kaynarca’nın paylaşımı yürekleri dağladı… Suriye'nin İdlib kentindeki alçak saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu!

'nin kentindeki alçak saldırının ardından tüm yasa boğuldu. Ünlü isimler, şehitlere rahmet, ailelerine ise sabır dilerken, duygularını sosyal medya hesaplarından kaleme aldı. Acı haberi alan ünlü isimler ise sosyal medya hesaplarından yaşadığı acıyı dile getirdi. Bir paylaşım da usta oyuncu 'dan geldi.

'BU ASLAN PARÇASININ KOKUSUYLA…'

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü "Bu temizlikte bu aslan parçasının kokusuyla öpüyorum tertemiz alnınızdan yiğit kardeşlerim... Mekanınız cennet olsun… "

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oktay Kaynarca’nın paylaşımı yürekleri dağladı… Suriye'nin İdlib kentindeki alçak saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN