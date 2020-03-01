Oktay Kaynarca’nın paylaşımı yürekleri dağladı… Suriye'nin İdlib kentindeki alçak saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu!

Suriye'nin İdlib kentindeki alçak saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Ünlü isimler, şehitlere rahmet, ailelerine ise sabır dilerken, duygularını sosyal medya hesaplarından kaleme aldı. Acı haberi alan ünlü isimler ise sosyal medya hesaplarından yaşadığı acıyı dile getirdi. Bir paylaşım da usta oyuncu Oktay Kaynarca'dan geldi.

'BU ASLAN PARÇASININ KOKUSUYLA…'

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü "Bu temizlikte bu aslan parçasının kokusuyla öpüyorum tertemiz alnınızdan yiğit kardeşlerim... Mekanınız cennet olsun… "