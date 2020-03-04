Haberler > Günaydın Haberleri > İşte Rise of Empires: Ottoman belgeselinin yıldızı Tuba Büyüküstün’ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak!

İşte Rise of Empires: Ottoman belgeselinin yıldızı ’ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak!

Son olarak Rise of Empires: Ottoman adlı dizisiyle dijitalde boy gösteren oyuncu , önceki akşam sevgilisi ve arkadaşlarıyla buluştu. Ekip, Suadiye'de yemek yedi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişini anlatan belgesel Rise of Empires: Ottoman'ın yıldızı Tuba Büyüküstün, çok eleştirilen hamam sahnesi hakkında ilk kez konuştu. Netflix'de yayınlanan Rise of Empires: Ottoman belgesiyle ilgili gelen yorumları değerlendiren Tuba Büyüküstün, "Çok güzel bir iş yaptık, çok keyif aldık. Hamam sahnelerinin çok konuşulmasına anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı. Tuba Büyüküstün, muhabirlerin “Sizi pek göremiyoruz, boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi "Tüm vaktimi iki kızıma ayırdım. Hep onlarlayım" dedi. Uzun zamandır ekranlara ara veren Tuba Büyüküstün zamanını kızlarıyla geçiriyor. Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün 28 Temmuz 2011 tarihinde Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan ile evlenmişti. Güzel oyuncu 19 Ocak 2012’de ikiz kızları Toprak ve Maya’yı dünyaya getirdi. Büyüküstün’ün Onur Saylak ile evliliği 2017 yılında sona erdi. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun kızları Maya ve Toprak annelerine olan benzerlikleriyle dikkat çekiyorlar. İşte merak edenler için Tuba Büyüküstün’ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak…

Giriş Tarihi: 4.3.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 13:23 ABONE OL
İşte Rise of Empires: Ottoman belgeselinin yıldızı Tuba Büyüküstün’ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak!

Rise of Empires: Ottoman belgeselinin yıldızı , olay olan hamam sahnesi hakkında eleştirilere ilk kez cevap verdi. Rise of Empires dizisindeki arkadaşlarıyla bir mekandan çıkan Büyüküstün magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Oyuncu Birkan Sokullu, yakın arkadaşı Burak Yamantürk ile arabaya binerken Tuba Büyüküstün ise sevgilisi 'le yürümeye başladı. Yüzünde hiç makyaj olmadığı halde duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, muhabirleri kırmadı ve soruları yanıtladı.

"ANLAM VEREMİYORUM"

Netflix'de yayınlanan Rise of Empires: Ottoman belgesiyle ilgili gelen yorumları değerlendiren Tuba Büyüküstün, "Çok güzel bir iş yaptık, çok keyif aldık. Hamam sahnelerinin çok konuşulmasına anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Rise of Empires: Ottoman belgeselinin yıldızı Tuba Büyüküstün’ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN