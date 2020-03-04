İşte Rise of Empires: Ottoman belgeselinin yıldızı Tuba Büyüküstün’ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak!

Rise of Empires: Ottoman belgeselinin yıldızı Tuba Büyüküstün, olay olan hamam sahnesi hakkında eleştirilere ilk kez cevap verdi. Rise of Empires dizisindeki arkadaşlarıyla bir mekandan çıkan Büyüküstün magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Oyuncu Birkan Sokullu, yakın arkadaşı Burak Yamantürk ile arabaya binerken Tuba Büyüküstün ise sevgilisi Umut Evirgen'le yürümeye başladı. Yüzünde hiç makyaj olmadığı halde duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, muhabirleri kırmadı ve soruları yanıtladı.

"ANLAM VEREMİYORUM"

Netflix'de yayınlanan Rise of Empires: Ottoman belgesiyle ilgili gelen yorumları değerlendiren Tuba Büyüküstün, "Çok güzel bir iş yaptık, çok keyif aldık. Hamam sahnelerinin çok konuşulmasına anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.