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Yalancı 'ye mağdur şoförden dava

, sigortasız çalıştırırken kaza yapan şoförünü “Seninle ilgileneceğiz, şikayetçi olma” yalanıyla kandırdı. Yatağa mahkum kalan mağdur şoför, Fox’a dava açtı, ilk duruşma yapıldı

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Günaydın
Giriş Tarihi: 4.3.2020 ABONE OL
Yalancı Fox TV'ye mağdur şoförden dava

SİGORTASI YAPILMADI
Mustafa Özkaya, Fox TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında şoförlük yapıyordu. Sigortasız çalışırken kaza geçiren Özkaya, yatağa mahkum oldu. Fox TV yetkilileri, "Seninle ilgileneceğiz, sakın şikayetçi olma" dedi.

Fox TV, sigortasız çalıştırdığı 50 yaşındaki şoför Mustafa Özkaya'yı kaza yapınca ortada bıraktı.

TANIKLAR DİNLENECEK
Ancak şoförü bir daha arayan soran olmadı. Kandırılan mağdur şoför, şikayetçi oldu. Bakırköy 21. İş Mahkemesi'nde başlayan dava, ön inceleme duruşmasında tanıkların dinlenmesi için 30 Haziran'a ertelendi. Bu arada Fox TV, uzlaşma için bile Özkaya'ya dönüş yapmadı.

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Yalancı Fox TV'ye mağdur şoförden dava
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