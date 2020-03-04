Yalancı Fox TV'ye mağdur şoförden dava

SİGORTASI YAPILMADI

Mustafa Özkaya, Fox TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında şoförlük yapıyordu. Sigortasız çalışırken kaza geçiren Özkaya, yatağa mahkum oldu. Fox TV yetkilileri, "Seninle ilgileneceğiz, sakın şikayetçi olma" dedi.



Fox TV, sigortasız çalıştırdığı 50 yaşındaki şoför Mustafa Özkaya'yı kaza yapınca ortada bıraktı.



TANIKLAR DİNLENECEK

Ancak şoförü bir daha arayan soran olmadı. Kandırılan mağdur şoför, şikayetçi oldu. Bakırköy 21. İş Mahkemesi'nde başlayan dava, ön inceleme duruşmasında tanıkların dinlenmesi için 30 Haziran'a ertelendi. Bu arada Fox TV, uzlaşma için bile Özkaya'ya dönüş yapmadı.

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