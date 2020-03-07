Kalyon Kültür kapılarını sanata açtı

Kendini genç bir toplumsal buluşma mekanı olarak tanımlayan Kalyon Kültür, sergilere, söyleşilere ve sanat alanında pek çok etkinlik ve organizasyona evsahipliği yapacak. Kültür ve sanat alanında geçmişi yeniden keşfetmeyi ve bu alanı üretken kılacak yeni damarların açılması için aracılık etmeyi hedefleyen Kalyon Kültür; Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla dün açıldı.

Törende konuşan Emine Erdoğan, "Faaliyet gösterdiği sektörlerin yanı sıra eğitim, çevre ve kültür-sanat alanlarında da yatırım yapan Kalyon Holding'i yürekten kutluyorum. Kalyon Kültür'ün, İstanbul'un ve ülkemizin kültür ve sanat yaşamına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Kültür ve sanata dair çalışmalarına bir yenisini ilave etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise görüşlerini şöyle ifade etti: "Kalyon Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda olduğu gibi kültür ve sanat konusunda da üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz. Eğitimi öncelik alan beşeri sermayemize, insanımıza, kültüre ve sanata değer vermeye ve değerli kılmaya özen gösteriyoruz. Bu anlamda geçmişle gelecek arasında köprü olması arzusu ve umuduyla Kalyon Kültür'ü kurduk."

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