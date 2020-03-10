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‘Bu olayları 5 yıl önce gördüm’ Astrolog Nuray Sayarı'dan çok konuşulacak açıklamalar!

, geçtiğimiz hafta katıldığı programın canlı yayında 31 yıllık eşi 'dan şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını açıklamıştı. Nuray Sayarı’nın eşi Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 'Darp yok. Yemekten çıkmıştık, ayağı takıldı ve merdivenlerden düştü' açıklamasını yaptı. Nuray Sayarı’ Çok ciddi travmalar yaşadım, ergenlik yaşındaki oğlum babasının bu durumlarıyla yüzleşmesi, evine götürüp kankasıyla tanıştırıp çocuğun maruz kaldığı tramvadan dolayı yayında patlama yaşadım. Ben astroloji yoluyla olayları çözdüm. Bütün delilleri, tanıkları buldum. Bu olaylar yaşanmadan 5 yıl önce kendisine ‘bak başak burcu bir kadın hayatına girecek, 2020’de biz boşanmazsak bir daha bize bir şey olmaz’ dedim.’ Astrolog Nuray Sayarı, sözlerine şöyle devam etti: Seni paramparça yapacağım, cesedini de köpeğe yedireceğim kimse bulamayacak’ diye tehditlerde bulundu. Bunlara maruz kaldım. Ölsem çocuklarıma kim bakacak. Kötü bir insan olsam eşimin ailesi benim yanımda olur mu soruyorum? Yediğim dayakları da affetmiyorum.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 17:28 ABONE OL
Astrolog Nuray Sayarı ‘Bu olayları 5 yıl önce gördüm’ Astrolog Nuray Sayarı'dan çok konuşulacak açıklamalar!

, geçtiğimiz hafta katıldığı programın canlı yayında eşi 'dan şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını söylemişti. Çiftin davası dün görüldü. Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına 'Darp yok. Yemekten çıkmıştık, ayağı takıldı ve merdivenlerden düştü' açıklamasını yaptı.

İŞTE NURAY SAYARI'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

Çok ciddi travmalar yaşadım, ergenlik yaşındaki oğlum babasının bu durumlarıyla yüzleşmesi, evine götürüp kankasıyla tanıştırıp çocuğun maruz kaldığı tramvadan dolayı yayında patlama yaşadım. Ben beyefendiyi çok sevdim. 25 senemizi çok mutlu geçirdik, tehditlerinden dolayı artık susmuyorum. Son kez konuşuyorum; utanıyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Ne adalet olarak affediyorum, ne de insan olarak affediyorum. Kayınvalidem, kayınpederim ve görümcemle el ele verdik artık susmuyorum. Bu zamana kadar neden sustum; arkamda bir ailem olmadığı için sustum. Ben eşimi aldatmadım o beni aldattı. Belgelerin hepsi verildi bunları nasıl açıklayacak. Evliliği boyunca aldatan bir kadınla neden evli kalmış peki? Sormazlar mı '31 yıl nasıl evli kaldın' diye…

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Astrolog Nuray Sayarı ‘Bu olayları 5 yıl önce gördüm’ Astrolog Nuray Sayarı'dan çok konuşulacak açıklamalar!
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