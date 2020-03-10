Astrolog Nuray Sayarı ‘Bu olayları 5 yıl önce gördüm’ Astrolog Nuray Sayarı'dan çok konuşulacak açıklamalar!

Astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz hafta katıldığı programın canlı yayında eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını söylemişti. Çiftin davası dün görüldü. Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına 'Darp yok. Yemekten çıkmıştık, ayağı takıldı ve merdivenlerden düştü' açıklamasını yaptı.

İŞTE NURAY SAYARI'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

Çok ciddi travmalar yaşadım, ergenlik yaşındaki oğlum babasının bu durumlarıyla yüzleşmesi, evine götürüp kankasıyla tanıştırıp çocuğun maruz kaldığı tramvadan dolayı yayında patlama yaşadım. Ben beyefendiyi çok sevdim. 25 senemizi çok mutlu geçirdik, tehditlerinden dolayı artık susmuyorum. Son kez konuşuyorum; utanıyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Ne adalet olarak affediyorum, ne de insan olarak affediyorum. Kayınvalidem, kayınpederim ve görümcemle el ele verdik artık susmuyorum. Bu zamana kadar neden sustum; arkamda bir ailem olmadığı için sustum. Ben eşimi aldatmadım o beni aldattı. Belgelerin hepsi verildi bunları nasıl açıklayacak. Evliliği boyunca aldatan bir kadınla neden evli kalmış peki? Sormazlar mı '31 yıl nasıl evli kaldın' diye…