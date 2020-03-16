Ece Erken'den sonra Söylemezsem Olmaz'a takviye! Ece Erken istifa etti yerine Seren Serengil ve Seda Akgül geldi!

Uzun bir süredir Bircan Bali ile birlikte Söylemezsem Olmaz programda sunuculuk yapan Ece Erken, özel hayatıyla gündem olunca işinden de oldu. Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını Söylemezsem Olmaz programında itiraf etmişti. Geçtiğimiz günlerde evli sevgilisinin eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken'in sosyal medya hesabından evlerinin önündeki arabalara zarar verdiği görüntüleri paylaşmış bu olay magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Bu görüntüler sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken görüntülerin eski olduğunu dile getirirken Şafak Mahmutyazıcıoğlu sevgilisi Ece Erken'in arkasında durdu ve boşanma aşamasında olduğunu söyledi.