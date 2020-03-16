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Uzun bir süredir Bircan Bali ile birlikte programda sunuculuk yapan , özel hayatıyla gündem olunca işinden de oldu. Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat ile aşk yaşadığını Söylemezsem Olmaz programında itiraf etmişti. Geçtiğimiz günlerde evli sevgilisinin eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken'in sosyal medya hesabından evlerinin önündeki arabalara zarar verdiği görüntüleri paylaşmış bu olay magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Bu görüntüler sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken görüntülerin eski olduğunu dile getirirken Şafak Mahmutyazıcıoğlu sevgilisi Ece Erken'in arkasında durdu ve boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Eleştirilerin odağı olan Ece Erken olay sonrası sunduğu Söylemezsem Olmaz programından canlı yayında istifa etti. Ece Erken'in yerine Söylemezsem Olmaz'a kimin geleceği merak edilirkeen sürpriz bir şey oldu. Ece Erken'in yerine iki isim birden geldi. Bu isimler daha öncede sunuculuğu yapan ve oldu....

Giriş Tarihi: 16.3.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 13:11 ABONE OL
Ece Erken'den sonra Söylemezsem Olmaz'a takviye! Ece Erken istifa etti yerine Seren Serengil ve Seda Akgül geldi!

Uzun bir süredir Bircan Bali ile birlikte programda sunuculuk yapan , özel hayatıyla gündem olunca işinden de oldu. Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat ile aşk yaşadığını Söylemezsem Olmaz programında itiraf etmişti. Geçtiğimiz günlerde evli sevgilisinin eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken'in sosyal medya hesabından evlerinin önündeki arabalara zarar verdiği görüntüleri paylaşmış bu olay magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Bu görüntüler sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken görüntülerin eski olduğunu dile getirirken Şafak Mahmutyazıcıoğlu sevgilisi Ece Erken'in arkasında durdu ve boşanma aşamasında olduğunu söyledi.

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Ece Erken'den sonra Söylemezsem Olmaz'a takviye! Ece Erken istifa etti yerine Seren Serengil ve Seda Akgül geldi!
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