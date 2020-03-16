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'' ’da tüm ödüllerin sahibi oldu

İspanyol Nova televizyonu, Dizi Ödülleri’ni dağıtmak için halk oylaması düzenledi. Atv dizisi , toplam yedi kategoride ödülleri toplayarak rakiplerine açık ara fark atmayı başardı

Giriş Tarihi: 16.3.2020 ABONE OL
'Hercai' İspanya’da tüm ödüllerin sahibi oldu

atv'de yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekranın en çok izlenen dizilerinden olan 'Hercai', başarısıyla yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

İspanya'da yayınlandığı kanal olan Nova TV, TV Dizi Ödülleri için bir halk oylaması düzenledi. Adaylar arasında yer alan 'Hercai', neredeyse tüm ödülleri topladı.

Yedi kategoride ödül alan 'Hercai'; En İyi Dizi ve En İyi Türk Dizisi'ne layık görüldü. Mr. Nova Ödülü'nün sahibi Akın Akınözü olurken En İyi Çift; 'Reyyan' ve 'Miran', En İyi Kadın Oyuncu; Ebru Şahin, En İyi Kötü Karakter; 'Nasuh', En İyi Gerilim Sahnesi ise 'Nasuh' ve 'Azize' seçildi.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği 'Hercai'de; Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası rol alıyor.

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'Hercai' İspanya’da tüm ödüllerin sahibi oldu
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