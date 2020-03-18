Bekir Aksoy ikinci kez baba oldu! Bekir Aksoy güzel haberi sosyal medyadan duyurdu...

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy 51 yaşında ikinci kez baba oldu. Bekir Aksoy, geçtiğimiz eylül ayından meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bekir Aksoy ve Nazife Oğlakçıoğlu çifti ilk bebekleri olan Asil'i dün kucaklarına aldı.

ALLAH'A ŞÜKÜR

"Arkadaşlar, dün 14:55 te oğlumuz Asil dünyaya merhaba dedi. Allah'a şükür hem Asil'in hem de, dün çok zor bir şeyi başaran, normal doğum yaparak bütün doğum anını her hücresinde hissederek bizi sonsuz mutlu eden güzel eşim çok iyi ve sağlıklılar."