Haberler Günaydın Haberleri Bekir Aksoy ikinci kez baba oldu! Bekir Aksoy güzel haberi sosyal medyadan duyurdu...

ikinci kez ! Bekir Aksoy güzel haberi sosyal medyadan duyurdu...

Ünlü oyuncu 51 yaşında ikinci kez . Bekir Aksoy, geçtiğimiz eylül ayından meslektaşı ile nikah masasına oturmuştu. çifti ilk bebekleri olan Asil'i dün kucaklarına aldı. hesabından yaptığı paylaşım ile oğlu Asil'in dünyaya geldiğini duyuran Bekir Aksoy, "Yaşadığımız şu karamsar günlerde hem bizim için hem ülkemiz, hem de dünyamız için bir umut yeni doğan çocuklarımız. İnşallah Asil de varlığı ile bizi onurlandırır her zaman." dedi. İşte ...

Giriş Tarihi: 18.3.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 15:21 ABONE OL
Bekir Aksoy ikinci kez baba oldu! Bekir Aksoy güzel haberi sosyal medyadan duyurdu...

Ünlü oyuncu 51 yaşında ikinci kez . Bekir Aksoy, geçtiğimiz eylül ayından meslektaşı ile nikah masasına oturmuştu. çifti ilk bebekleri olan Asil'i dün kucaklarına aldı.

ALLAH'A ŞÜKÜR
"Arkadaşlar, dün 14:55 te oğlumuz Asil dünyaya merhaba dedi. Allah'a şükür hem Asil'in hem de, dün çok zor bir şeyi başaran, normal doğum yaparak bütün doğum anını her hücresinde hissederek bizi sonsuz mutlu eden güzel eşim çok iyi ve sağlıklılar."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekir Aksoy ikinci kez baba oldu! Bekir Aksoy güzel haberi sosyal medyadan duyurdu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA