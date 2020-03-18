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Oyuncu hayatını kaybetti

"", "" ve "" dizilerinde rol alan, tiyatro ve sinema sanatçısı , geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

AA Günaydın
Giriş Tarihi: 19.3.2020 01:43 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 02:39 ABONE OL
Oyuncu Suat Ülhan hayatını kaybetti

Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu olan Ülhan, 1998 yılında yayınlanan "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı "Süleyman" karakteriyle tanındı. Ülhan'la "Deli Yürek" dizisinde birlikte rol alan oyuncu Ahmet Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Usta oyuncu Suat Ülhan'ı kalp krizi nedeniyle kaybettik. Başımız sağ olsun." dedi. "Süper Baba"da, "Fırıncı Musti" karakterini canlandıran oyuncu, "İstanbul Kanatlarımın Altında" filminde "Agop", "Baba Evi"nde "Antrenör", "Bir Aşk Uğruna"da "Reşit", "Deli Yürek"te "Usta", "Çarli" dizisinde ise "Tamirci" karakterlerini canlandırmıştı.

Pek çok tiyatro oyununda sahneye çıkan İlhan, Genco Erkal ile de "Aslan Asker Şvayk" oyununda aynı sahneyi paylaşmıştı. Sanatçı, son olarak 27 Şubat'ta , Aziz Nesin'in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda rol almıştı. Ülhan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nden kaldırılacak.

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Oyuncu Suat Ülhan hayatını kaybetti
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