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'un fenomen gelini hakkındaki paylaşımıyla tepki çekti!

Evlenme programı ile yıllar önce adını duyuran herkesin salgını sonrası evine kapanmasıyla ilgili yaptığı paylaşımla adeta herkesi şoke etti. Sinem Umaş'a tepki yağıyor. Bir döneme damga vuran '?' yarışmasıyla tanınan, Semra Kaynana'nın olaylı gelini Sinem Umaşyine gündem oldu. İnsanların evde kalmasından rahatsız olan Sinem Umaş, bu rahatsızlığını attığı tweetle dile getirdi: Sinem Umaş'ın yaptığı bu yorum sosyal medyada olay oldu ve büyük tepki aldı. Umaş ardından ise kendini şöyle savundu: "Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda senede kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin"

Giriş Tarihi: 20.3.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 15:58 ABONE OL
Gelinim Olur Musun'un fenomen gelini Sinem Umaş koronavirüs hakkındaki paylaşımıyla tepki çekti!

Yıllar önce katıldı evlilik programıyla adını duyuran , koronavirüsün yayılmasının ardından hesabından "Şiştim gerçekten, işler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz" diyerek sitem etti. Umaş'ın paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

PAYLAŞIMI ÇOK TEPKİ ÇEKTİ

Bir döneme damga vuran isimli yarışma programıyla tanınan ve sonrasında hayvan hakları üzerine birçok tartışmaya girerek adından söz ettirmeye devam eden Sinem Umaş, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan hakkındaki paylaşımıyla tepki çekti.

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Gelinim Olur Musun'un fenomen gelini Sinem Umaş koronavirüs hakkındaki paylaşımıyla tepki çekti!
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