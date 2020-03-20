Gelinim Olur Musun'un fenomen gelini Sinem Umaş koronavirüs hakkındaki paylaşımıyla tepki çekti!

Yıllar önce katıldı evlilik programıyla adını duyuran Sinem Umaş, koronavirüsün yayılmasının ardından Twitter hesabından "Şiştim gerçekten, işler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz" diyerek sitem etti. Umaş'ın paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

PAYLAŞIMI ÇOK TEPKİ ÇEKTİ

Bir döneme damga vuran Gelinim Olur musun isimli yarışma programıyla tanınan ve sonrasında hayvan hakları üzerine birçok tartışmaya girerek adından söz ettirmeye devam eden Sinem Umaş, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs hakkındaki paylaşımıyla tepki çekti.