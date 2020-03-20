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: Koronavirüsten koruduğu iddia edilen isimli bu ürün halkın sağlığı ile oynuyor... Ünlü isimler bu suça ortak oluyor!

Şimdiye dek ülkemizde 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber halkın sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne seriyor. Şimdi de koronavirüsünten koruduğu iddia edilen bir ürün halkın sağlığını tehdit ediyor. Üstelik ünlü isimler de bu suça ortak oluyor... Herkesin diken üstünde olduğu, her şeyden medet umduğu şu günlerde, insanların güvendiği ya da takip ettiği kişilerin araştırmadan, para uğruna halkın sağlığı ile oynaması, sosyal medyada geniş yer buldu. Koronavirüsten koruduğu iddia edilen isimli bu ürün halkın sağlığı ile oynuyor. , , , , , Gizem Hatipoğlu, … Hepsi günlerdir koronavirüsüne karşı yüzde 89 koruduğu iddia edilen ve henüz birkaç gün önce piyasaya çıkan ürünün reklamını yapıyor. İşte ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 20.3.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 14:33 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Koronavirüsten koruduğu iddia edilen No-Attack isimli bu ürün halkın sağlığı ile oynuyor... Ünlü isimler bu suça ortak oluyor!

Zayıflattığı iddia edilen bitki çayları insanların hayatlarını tehlikeye atarken, çok geçmeden gerçekler ortaya çıktı ve ürünler piyasadan toplatıldı... Şimdi de koronovirüsünden koruduğu iddia edilen bir ürün halkın sağlığı ile oynuyor... Üstelik ünlü isimler de bu suça ortak oluyor... , , , , , Gizem Hatipoğlu, … Hepsi günlerdir corona virüsüne karşı yüzde 89 koruduğu iddia edilen ve henüz birkaç gün önce piyasaya çıkan ürünün reklamını yapıyor…

'CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ETKİLİ'

Sözcü'nün haberine göre; Hatta, üstüne basa basa 'Corona virüsüne karşı etkili' diyerek yanıltıcı ifadeler kullanıyorlar… Muhtemelen hiçbiri ilacın onaylı olup olmadığına, bakmadı bile. Zira baksalardı Tarım Bakanlığı'nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'nde isimli bir ürün yer almadığını idrak edebilirlerdi… İşte diğer önemli detayları…

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Son Dakika Haberi: Koronavirüsten koruduğu iddia edilen No-Attack isimli bu ürün halkın sağlığı ile oynuyor... Ünlü isimler bu suça ortak oluyor!
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