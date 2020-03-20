Son Dakika Haberi: Koronavirüsten koruduğu iddia edilen No-Attack isimli bu ürün halkın sağlığı ile oynuyor... Ünlü isimler bu suça ortak oluyor!

Zayıflattığı iddia edilen bitki çayları insanların hayatlarını tehlikeye atarken, çok geçmeden gerçekler ortaya çıktı ve ürünler piyasadan toplatıldı... Şimdi de koronovirüsünden koruduğu iddia edilen bir ürün halkın sağlığı ile oynuyor... Üstelik ünlü isimler de bu suça ortak oluyor... Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Demet Şener, Perihan Savaş, Gizem Hatipoğlu, Seda Akgül… Hepsi günlerdir corona virüsüne karşı yüzde 89 koruduğu iddia edilen ve henüz birkaç gün önce piyasaya çıkan ürünün reklamını yapıyor…

'CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ETKİLİ'

Sözcü'nün haberine göre; Hatta, üstüne basa basa 'Corona virüsüne karşı etkili' diyerek yanıltıcı ifadeler kullanıyorlar… Muhtemelen hiçbiri ilacın tarım bakanlığından onaylı olup olmadığına, bakmadı bile. Zira baksalardı Tarım Bakanlığı'nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'nde No-Attack isimli bir ürün yer almadığını idrak edebilirlerdi… İşte son dakika haberinin diğer önemli detayları…