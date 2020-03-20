Yalın ve Sıla’dan #EvdeKal Türkiye kampanyasına büyük destek! Sıla ve Yalın Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemize de sıçradı. Dünya genelinde 10 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse önlem alan vatandaşlar ise evden dışarı çıkmamaya başladı. Evde olan hayranlarına moral vermek isteyen Sıla ve Yalın ise sosyal medya üzerinden moral konseri verdi. Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle önlem amaçlı kendilerini eve kapatan Sıla ve Yalın, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak konser verdi. İkilinin düeti ise 177 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

177 BİN KİŞİ İZLEDİ

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için sosyal medya üzerinden #EvdeKal Türkiye hashtagi ile kampanya başlatıldı ve zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı. Ünlüler de bu kampanyaya destek veren vatandaşlara moral vermek için Instagram üzerinden canlı yayın yaparak düet yaptı. Sıla ve Yalın'ın canlı yayındaki düeti hayranlarının büyük beğenisini topladı 177 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.