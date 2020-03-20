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ve ’dan #EvdeKal kampanyasına büyük destek! Sıla ve Yalın üzerinden konser vererek rekor kırdı!

Ünlü şarkıcı , hayranlarına, üzerinden ikinci canlı yayınını yaptı. Ünlü şarkıcının canlı yayınına, da katıldı. 'de koronavirüs vaka sayılarının artmaması adına üzerinden #EvdeKalTürkiye etiketi ile kampanya başlatıldı. Ünlüler de bu kampanyaya destek vererek kendilerini karantinaya aldı. Şarkıcı Yalın, Sağlık Bakanlığı'nın uyarısına kulak verip evde kalanlar için Instagram'da canlı konser verdi. Yalın'ın müzik şölenine ünlü şarkıcı Sıla da dahil oldu. Bu sürpriz düette Sıla'nın Yan Benimle şarkısı söylendi. Ünlüler de bu kampanyaya destek veren vatandaşlara moral vermek için Instagram üzerinden canlı yayın yaparak düet yaptı. Sıla ve Yalın'ın canlı yayındaki düeti hayranlarının büyük beğenisini topladı 177 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı. Instagram hesabından Sıla ile düet yaptığı anlardan bir fotoğraf paylaşan Yalın, "Mutluluk da bulaşıcıdır! Umarım az da olsa mutlu olmuşsunuzdur. Dünle ilgili en büyük teşekkür en büyük alkış da sana cancağızım" dedi. Başarılı şarkıcı Yalın, ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında evde çıkamayan hayranları için önceki akşam Instagram üzerinden konser vermişti. Şarkıcının 20 dakikalık konseri 7 Harbiye Açıkhava sahnesini dolduracak yani 102 bin kişi tarafından izlenmişti.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 14:18 ABONE OL
Yalın ve Sıla’dan #EvdeKal Türkiye kampanyasına büyük destek! Sıla ve Yalın Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemize de sıçradı. Dünya genelinde 10 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse önlem alan vatandaşlar ise evden dışarı çıkmamaya başladı. Evde olan hayranlarına moral vermek isteyen ve ise üzerinden moral konseri verdi. Koronavirüsün 'ye gelmesiyle önlem amaçlı kendilerini eve kapatan Sıla ve Yalın, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak konser verdi. İkilinin düeti ise 177 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

177 BİN KİŞİ İZLEDİ

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için sosyal medya üzerinden #EvdeKal Türkiye hashtagi ile kampanya başlatıldı ve zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı. Ünlüler de bu kampanyaya destek veren vatandaşlara moral vermek için üzerinden canlı yayın yaparak düet yaptı. Sıla ve Yalın'ın canlı yayındaki düeti hayranlarının büyük beğenisini topladı 177 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

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Yalın ve Sıla’dan #EvdeKal Türkiye kampanyasına büyük destek! Sıla ve Yalın Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı!
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