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dizisinin oyuncuları sosyal medyadan sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Tüm dünya ile mücadele ediyor. Atv’nin reytingi rekortmeni dizisi ’ın oyuncuları, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle aralıksız mücadele eden sağlık çalışanlarına video çekerek teşekkür etti. Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i , "Koronavirüsle mücadelede bizler için gece gündüz demeden sabır ve fedakarlıkla çalışan başta Sağlık Bakanımıza ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Sizi canı gönülden alkışlıyoruz" dedi. Videoda Burak Özçivit'le birlikte Yiğit Uçan, Alma Terzic, Emre Basalak ve Latif Koru da sağlık personeline teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 14:17 ABONE OL
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları sosyal medyadan sağlık çalışanlarına teşekkür etti

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Türkiye'ye de bulaşan virüs 9 kişinin canına mal oldu. Salgın nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına, her akşam 21.00'de balkon ve camlara çıkan vatandaşlar alkışlarıyla destek vermeye başladı. Bu desteğe dizisinin oyuncuları da sessiz kalamadı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİLER

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncuları, bir video paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dizide Osman Bey'i canlandıran , "Koronavirüsle mücadelede bizler için gece gündüz demeden sabır ve fedakarlıkla çalışan başta Sağlık Bakanımıza ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Sizi canı gönülden alkışlıyoruz" dedi. Videoda Burak Özçivit'le birlikte Yiğit Uçan, Alma Terzic, Emre Basalak ve Latif Koru da sağlık personeline teşekkür etti.

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Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları sosyal medyadan sağlık çalışanlarına teşekkür etti
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