Son dakika… Müzik yıldızı Kenny Rogers hayatını kaybetti

Kenny Rogers, 81 yaşında hayatını kaybetti. Kenny Rogers, "The Gambler", "Lucile" ve "Coward of the Country" gibi şarkılarıyla hafızalarda yer etmişti. 1930 doğumlu müzisyen Kenny Rogers, ulaştığı şöhreti erkeklerin söylemek istediği ve kadınların duymak istediği şeyleri anlatan şarkılarına borçlu olduğunu söylemişti.

SEVENLERİNİ ÜZDÜ

1970 ve 1980'li yıllarda müzik listelerini altüst eden Rogers, kariyeri süresince üç Grammy Ödülü'ne değer görüldü.

