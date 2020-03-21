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Son dakika… Müzik yıldızı hayatını kaybetti

Son Dakika Haberi... Amerikalı country müzik yıldızı , 81 yaşında hayatını kaybetti. 1970 ve 1980'li yıllarda müzik listelerini altüst eden Rogers, kariyeri süresince üç 'ne değer görüldü. ’in ölüm haberi sevenlerini üzdü.1930 doğumlu müzisyen Kenny Rogers, ulaştığı şöhreti erkeklerin söylemek istediği ve kadınların duymak istediği şeyleri anlatan şarkılarına borçlu olduğunu söylemişti.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 10:53 ABONE OL
Son dakika… Müzik yıldızı Kenny Rogers hayatını kaybetti

Kenny Rogers, 81 yaşında hayatını kaybetti. Kenny Rogers, "The Gambler", "Lucile" ve "Coward of the Country" gibi şarkılarıyla hafızalarda yer etmişti. 1930 doğumlu müzisyen Kenny Rogers, ulaştığı şöhreti erkeklerin söylemek istediği ve kadınların duymak istediği şeyleri anlatan şarkılarına borçlu olduğunu söylemişti.

SEVENLERİNİ ÜZDÜ

1970 ve 1980'li yıllarda müzik listelerini altüst eden Rogers, kariyeri süresince üç Grammy Ödülü'ne değer görüldü.

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Son dakika… Müzik yıldızı Kenny Rogers hayatını kaybetti
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