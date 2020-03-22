Aşık Veysel’in 47’nci ölüm yıldönümü için stüdyoya giren İbrahim Kalın 'Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz' adlı türküyü seslendirdi!

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel'in 47. lüm yıldönümü için stüdyoya girdi. Halk ozanı Aşık Veysel'e ithafen sözü ve müziği Aşık Veysel'e ait olan türküyü bağlama çalarak icra eden

İbrahim Kalın, Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz adlı türküyü okudu. İbrahim Kalın'ın bağlama çalarak seslendirdiği türkü için Aşık Veysel'in görüntülerinden oluşan bir klip hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel için 'Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz' türküsünü söyledi | Video

İbrahim Kalın, "Kültür dünyamızın en büyük miraslarından, türküleri her yüzyılda yaşayacak ve yaşatılacak olan değerli halk ozanımız Aşık Veysel'i ölüm yıl dönümünde en sevilen eserlerinden biri ile anmak ve tüm sevenlerine armağan etmek istedim. Büyük ozanımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.