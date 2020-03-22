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bu tutanak ne?

Mehmet Ali 'in kızı Erbil, GÜNAYDIN'da çıkan 'Kendisine hakaret eden arkadaşlarını karakola şikayet etti' haberinin ardından "Benim hakaret edecek arkadaşım yok ki" diye açıklama yaparak şaşırttı. Ancak Yasmin Erbil'in karakol tutanakları öyle demiyor! Erbil'in verdiği şikayet dilekçesinde arkadaşlarının kendisine hakaret ettiği açıkça yazıyor

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 22.3.2020 ABONE OL
Peki bu tutanak ne?

İLGİNÇ AÇIKLAMA

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, GÜNAYDIN'da çıkan 'Kendisine hakaret eden arkadaşlarını karakola şikayet etti' haberinin ardından ilginç bir yorum yaptı. Erbil, olayın ardından "Benim hakaret edecek arkadaşım yok ki" diye açıklama yaparak şaşırttı.



SİNKAFLI KÜFÜR

Ancak Yasmin Erbil'in karakol tutanakları öyle demiyor! Erbil'in verdiği şikayet dilekçesinde arkadaşlarının kendisine hakaret ettiği, hatta sinkaflı küfürler savurduğu açıkça yazıyor. Bu durum, 'Peki Yasmin Erbil'in şikayet ettiği kişiler kim?' sorusunu akıllara getiriyor.

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Peki bu tutanak ne?
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