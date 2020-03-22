Peki bu tutanak ne?

İLGİNÇ AÇIKLAMA
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, GÜNAYDIN'da çıkan 'Kendisine hakaret eden arkadaşlarını karakola şikayet etti' haberinin ardından ilginç bir yorum yaptı. Erbil, olayın ardından "Benim hakaret edecek arkadaşım yok ki" diye açıklama yaparak şaşırttı.
SİNKAFLI KÜFÜR
Ancak Yasmin Erbil'in karakol tutanakları öyle demiyor! Erbil'in verdiği şikayet dilekçesinde arkadaşlarının kendisine hakaret ettiği, hatta sinkaflı küfürler savurduğu açıkça yazıyor. Bu durum, 'Peki Yasmin Erbil'in şikayet ettiği kişiler kim?' sorusunu akıllara getiriyor.