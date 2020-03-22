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Ünlü isimler Boğaz havası almaya çıktı! Demet Şener, "Uzmanları dinleyip evden çıkmıyoruz ama açık havada yürüyüş yapmak önemli..."
Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü nedeni ile #evdekal çağrıları yapılıyor. Gerekmedikçe evden dışarı çıkılmaması yönünde uyaran uzmanları, ünlü isimler de dahil birçok vatandaş dinlemedi. Sosyal medyadan evde kal çağrısı yapan ünlüler Boğaz havası almaya çıkınca kameralara yakalandı. Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, güneşli havayı fırsat bilip Boğaz'da yürüyüş yapan ünlü isimler arasındaydı... Eşi ile el ele görüntülenen Demet Şener, "Uzmanları dinleyip evden çıkmıyoruz ama açık havada yürüyüş yapmak önemli. Bu süreçte bağışıklık sistemimizi güçlendirip bol su tüketiyoruz" diye konuştu. İşte yürüyüşe çıkan ünlü isimler...
Giriş Tarihi: 22.3.2020 10:55Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 11:21ABONE OL
DEMET AKALIN
Demet Akalın, kızı Hira evde durmaktan sıkılınca kendisini dışarı attı. Kızıyla sahilde hava almayı planlayan şarkıcı, "Kızım arabada uyuyakaldı" dedi.