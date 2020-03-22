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Ünlü oyuncu : Babamı öldüren corona virüsü!

Dünyaca ünlü İngiliz aktris , babası Peter Myles’ın () nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Daha önce babasını hastanede ziyaret ettiği sırada çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sophia Myles, sosyal medya hesabından babasının öldüğünü acı sözlerle paylaştı.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 22.3.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 11:53 ABONE OL
Ünlü oyuncu Sophia Myles: Babamı öldüren corona virüsü!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sophia Myles, "Babamı öldüren koronavirüstü" ifadelerini kullandı. Transformers: Kayıp Çağ filmindeki Darcy Tirrel rolüyle bilinen İngiliz aktris Sophia Myles (40), babasının ölüm haberini acı sözlerle duyurdu.

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Ünlü oyuncu Sophia Myles: Babamı öldüren corona virüsü!
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