Ünlü oyuncu Sophia Myles: Babamı öldüren corona virüsü!

Dünyaca ünlü İngiliz aktris Sophia Myles, babası Peter Myles’ın corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Daha önce babasını hastanede ziyaret ettiği sırada çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sophia Myles, sosyal medya hesabından babasının öldüğünü acı sözlerle paylaştı.
Giriş Tarihi: 22.3.2020 11:31Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 11:53ABONE OL
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan SophiaMyles, "Babamı öldüren koronavirüstü" ifadelerini kullandı. Transformers: Kayıp Çağ filmindeki DarcyTirrel rolüyle bilinen İngiliz aktris SophiaMyles (40), babasının ölüm haberini acı sözlerle duyurdu.