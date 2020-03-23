Koronavirüs önemleri kapsamında Buray’dan evde kalanlara sürpriz

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla "#EvdeKal uygulaması başlatılmıştı. Bu süreçte evde olmanın önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirilen projeyle, sürpriz sanatçılar sevilen şarkılarını evlerinden yaptıkları canlı yayınlarda seslendirecek.

ÇOCUK VİDEOLARINDAN CIVIL CIVIL BİR VİDEO KLİP ÇEKTİLER

Son dönemlerin en başarılı hit şarkılarına imza atan Buray ve Gözde Ançel ikilisi, corona virüsü afeti yüzünden evden çıkamayan ve sıkılan çocuklar için neşe dolu bir çocuk şarkısı yazdılar.