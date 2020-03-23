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önemleri kapsamında ’dan evde kalanlara sürpriz

Dünyanın teyakkuza geçtiği corona virüsü salgını ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünya üzerinde etkisini gösteren corona virüsü nedeniyle hayatımız da bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Koronavirüse karşı önlemlerini artıran devletin 65 yaş üstüne getirdiği sokağa çıkma yasağının yanı sıra vatandaşlara evde kalmaları ve dışarı zorunlu kalmadıkça çıkmamaları konusunda uyarılar yaptı. Son yıllarda en başarılı hit şarkılarına imza atan ve Gözde Ançel ikilisi, corona virüsü afeti yüzünden evden çıkamayan ve sıkılan çocuklar için neşe dolu bir çocuk şarkısı yazdılar.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 11:25 ABONE OL
Koronavirüs önemleri kapsamında Buray’dan evde kalanlara sürpriz

Türkiye'nin yeni tip (Kovid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla "#EvdeKal uygulaması başlatılmıştı. Bu süreçte evde olmanın önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirilen projeyle, sürpriz sanatçılar sevilen şarkılarını evlerinden yaptıkları canlı yayınlarda seslendirecek.

ÇOCUK VİDEOLARINDAN CIVIL CIVIL BİR VİDEO KLİP ÇEKTİLER

Son dönemlerin en başarılı hit şarkılarına imza atan ve Gözde Ançel ikilisi, corona virüsü afeti yüzünden evden çıkamayan ve sıkılan çocuklar için neşe dolu bir çocuk şarkısı yazdılar.

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Koronavirüs önemleri kapsamında Buray’dan evde kalanlara sürpriz
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