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Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan ’yle sevgilisi Kaan Yılıdırım yakayı ele verdi!

Koronavirüsün ülkemizde etkisini artırmasıyla evden çıkmayan ünlüler kervanına, ve çifti de katıldı. Son günlerde aşk hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettirmeyi başaran güzel şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Hadise, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" demişti. Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan sevgililerden sonunda beklenen açık geldi. Bu kez yakayı ele veren paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Kaan Yıldırım Instagram paylaşımı ile Hadise'nin evinde kaldığını resmen ilan etti.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 16:46 ABONE OL
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Hadise’yle sevgilisi Kaan Yılıdırım yakayı ele verdi!

Şarkıcı ve ilişkisi konuşulmaya devam ederken, aşklarında yakayı ele veren bir detay ortaya çıktı. Son dönemde aşk hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Hadise, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" demişti.

AŞK DEDİKODULARININ FİTİLİNİ ATEŞLEMİŞTİ

Güzel şarkıcı, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Takvim'in haberine göre; Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan sevgililerden sonunda beklenen açık geldi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Hadise’yle sevgilisi Kaan Yılıdırım yakayı ele verdi!
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