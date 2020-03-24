Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Hadise’yle sevgilisi Kaan Yılıdırım yakayı ele verdi!

Şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi konuşulmaya devam ederken, aşklarında yakayı ele veren bir detay ortaya çıktı. Son dönemde aşk hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Hadise, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" demişti.

AŞK DEDİKODULARININ FİTİLİNİ ATEŞLEMİŞTİ

Güzel şarkıcı, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Takvim'in haberine göre; Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan sevgililerden sonunda beklenen açık geldi.