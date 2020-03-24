Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy aşk mı yaşıyor? O detay dikkatlerden kaçmadı!

Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy adlı genç kızın aynı dağ evinden paylaştığı fotoğraflar aşk dedikodularına yol açtı. Gülsoy iddiayı yalanladı, ancak paylaştığı bir karede ünlü şarkıcının aracının da bulunması kafaları karıştırdı.

YENİ SEVGİLİSİ Mİ?

Posta'nın haberine göre; Oğuzhan Koç'un sık sık gittiği dağ evinden Cansu Dila Gülsoy adlı Instagram kullanıcısının da fotoğraf paylaşması, ikilinin aşk yaşadığı ve karantina günlerini birlikte geçirdiği şeklinde yorumlandı. Gülsoy'un yayınladığı bir karede Koç'un beyaz aracının görünmesi de dedikoduları iyice alevlendirdi.