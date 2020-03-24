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Ünlü şarkıcı ile mı yaşıyor? O detay dikkatlerden kaçmadı!

Ünlü şarkıcı ile oyuncu Yağmur Tanrısevsin 5 yıl yaşamış, geçtiğimiz yıl ekim ayında sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Oğuzhan Koç, Instagram sayfasından Yağmur Tanrısevsin ile olan tüm fotoğrafları jet hızıyla silmişti. Oğuzhan Koç ile adlı genç kızın aynı dağ evinden paylaştığı fotoğraflar aşk dedikodularına yol açtı. Gülsoy iddiayı yalanladı, ancak paylaştığı bir karede ünlü şarkıcının aracının da bulunması kafaları karıştırdı. İşte Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy aşkı hakkındaki diğer dikkat çeken detaylar…

Giriş Tarihi: 24.3.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 09:35 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy aşk mı yaşıyor? O detay dikkatlerden kaçmadı!

ile adlı genç kızın aynı dağ evinden paylaştığı fotoğraflar dedikodularına yol açtı. Gülsoy iddiayı yalanladı, ancak paylaştığı bir karede ünlü şarkıcının aracının da bulunması kafaları karıştırdı.

YENİ SEVGİLİSİ Mİ?

Posta'nın haberine göre; Oğuzhan Koç'un sık sık gittiği dağ evinden Cansu Dila Gülsoy adlı Instagram kullanıcısının da fotoğraf paylaşması, ikilinin aşk yaşadığı ve karantina günlerini birlikte geçirdiği şeklinde yorumlandı. Gülsoy'un yayınladığı bir karede Koç'un beyaz aracının görünmesi de dedikoduları iyice alevlendirdi.

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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy aşk mı yaşıyor? O detay dikkatlerden kaçmadı!
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