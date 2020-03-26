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İşte ile ’ın yeni evleri ve kızları ile ’yla geçirdikleri günleri!

Ülkemizde de görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşayan herkesin ev karantinasında olmasına neden oldu. Magazin dünyasının renkli isimleri de salgın nedeniyle hayranları için sosyal medyadan paylaşımlar yapıyorlar. Oyuncu çift ve , 2016 yılında rol aldıkları dizinin setinde tanışıp nikah masasına oturmuştu. İkili, geçen yıl da ikizleri ve 'yı kucağına aldı. Evlendikleri ilk günden beri şehir merkezinde apartman dairesinde oturan çift, ikiz kızlarının doğumuyla birlikte site içinde müstakil bir villaya taşındı. Kızlar Alin ve Lina’nın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncu Pelin Akil, salgınıyla ilgilide not düşmeyi ihmal etmedi. İşte Pelin Akil’in o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 14:37 ABONE OL
İşte Pelin Akil ile Anıl Altan’ın yeni evleri ve kızları Alin ile Lina’yla geçirdikleri karantina günleri!

Oyuncu , 2016 yılında aynı dizide rol aldığı meslektaşı ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl nisan ayında çiftin ikiz bebekleri ve dünyaya geldi. Evlendikleri günden bu yana şehir merkezinde apartman dairesinde oturan çift, kızlarının doğumuyla birlikte site içinde müstakil bir villaya taşındı. Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yeni evleri 2 katlı ve büyük bir bahçeye sahip. Villanın bahçesinde özel havuz ve basketbol sahası var.

BEBEKLERİN KONFORUNA GÖRE DEKORE ETTİLER

Kızlarının rahatı için hiç bir detayı atlamayan çift, evin hemen hemen tüm odalarını Alin ve Lina'nın konforuna göre dekore etti. Pelin Akil ile Anıl Altan, şu sıralar evden dışarı çıkmıyor ve vakitlerinin neredeyse tamamını ikizleriyle birlikte geçiriyor...

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İşte Pelin Akil ile Anıl Altan’ın yeni evleri ve kızları Alin ile Lina’yla geçirdikleri karantina günleri!
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