İşte Pelin Akil ile Anıl Altan’ın yeni evleri ve kızları Alin ile Lina’yla geçirdikleri karantina günleri!

Oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında aynı dizide rol aldığı meslektaşı Anıl altan ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl nisan ayında çiftin ikiz bebekleri Alin ve Lina dünyaya geldi. Evlendikleri günden bu yana şehir merkezinde apartman dairesinde oturan çift, kızlarının doğumuyla birlikte site içinde müstakil bir villaya taşındı. Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yeni evleri 2 katlı ve büyük bir bahçeye sahip. Villanın bahçesinde özel havuz ve basketbol sahası var.

BEBEKLERİN KONFORUNA GÖRE DEKORE ETTİLER

Kızlarının rahatı için hiç bir detayı atlamayan çift, evin hemen hemen tüm odalarını Alin ve Lina'nın konforuna göre dekore etti. Pelin Akil ile Anıl Altan, şu sıralar evden dışarı çıkmıyor ve vakitlerinin neredeyse tamamını ikizleriyle birlikte geçiriyor...