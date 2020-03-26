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'ten haber var! Corona virüse yakalanan ’in ardından Kraliçe Elizabeth...

Dünya basınının ilgisi şu sıralar İngiliz kraliyet ailesinde. Son olarak Kraliyeti’nin veliahtı 71 yaşındaki corona virüs olduğu haberleri gündeme bomba gibi güşmüştü. Prens Charles'in corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası, basında, başta 93 yaşındaki annesi İngiltere Kraliçesi 2’inci Elizabeth olmak üzere diğer kraliyet üyelerinin de tehlikede olup olmadığı tüm dünyanın merak konusu oldu. ile Başbakan 'ın telefonla görüştüğünü bildirerek görüşmeye ilişkin güncel fotoğraf yayınladı, İşte Kraliçe Elizabeth'in son görüntüsü...

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 26.3.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 11:07 ABONE OL
Kraliçe Elizabeth'ten haber var! Corona virüse yakalanan Prens Charles’in ardından Kraliçe Elizabeth...

İngiliz basınına göre doktorlar, Prens Charles'in, annesini gördükten bir gün sonra 13 Mart'ta, virüsü bulaştırıcı hale geldiğini belirtti. Buckingham Sarayı sözcüsü, Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, Kraliçe'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

BABASI YANLARINDA DEĞİLDİ

Kraliçe, sosyal mesafeyi korumak için geçen hafta saraydan ayrılıp Windsor Kalesi'ne taşınmıştı. Prens Charles'ın oğlu Harry ve eşi Meghan Markle ile en son 9 Mart tarihinde görüşmüştü. Prens'in 98 yaşındaki babası Prens Philip ise halen var olan sağlık sorunları yüzünden sık sık hastanede tedavi görüyordu. Prens Charles'ın annesi Kraliçe 2'inci Elizabeth'i son gördüğünde babasının yanlarında olmadığı da ifade edildi.

KRALİÇE'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ ENDİŞE OLUŞTU

Kamuoyunda Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili endişe oluştu. Kraliyet, bu endişeleri gidermek için Kraliçe'nin Başbakan Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesine ait fotoğraf yayınladı, halka Kraliçe'nin sağlığının iyi olduğu mesajı verildi.



HASTALIĞINI HAFİF BELİRTİLERLE GEÇİRİYOR

Prens Charles ve eşi Camilla'nın resmi olarak temsil edildiği Clarence House sözcüsü ise Prens'in hastalığını hafif belirtilerle geçirdiğini ve şu anda İskoçya'daki Birkhall'de kendini karantinaya aldığını açıkladı. 72 yaşındaki Camilla'nın ise koronavirüs testi negatif çıktı.

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Kraliçe Elizabeth'ten haber var! Corona virüse yakalanan Prens Charles’in ardından Kraliçe Elizabeth...
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