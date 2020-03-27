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Son Dakika Haberi... Koronavirüs teşhisi konulan ’dan haber var! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Akkul...

Corona virüsü ile ilgili bir son dakika haberi de 'dan geldi. Bir özel televizyon kanalında gezi programı yapan Burak Akkul, corona virüsü testinin pozitif çıkması ile hastanede tedavi ve karantinaya alınmıştı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen sunucu Burak Akkul, virüsü yenmeyi başardı. Burak Akkul'un salgını yenmesi de virüs korkusu yaşayan herkese bir umut oldu.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 12:58 ABONE OL
Son Dakika Haberi... Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul’dan haber var! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Akkul...

Eşi ile Çok Gezenti isimli bir program yapan sunucu , yurt dışından döndükten sonra koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Akkul'dan müjdeli haber geldi.

5 SEMPTOMDAN 4'ÜNÜ YENİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre: Zorlu günleri atlatan Akkul'dan güzel haberler gelmeye başladı. 5 semptomdan 4'ünün iyileştiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı öğrenildi. Tedavisinde yeni gelen ilaçların kullanıldığı bilgisine ulaşılan Burak Akkul'un kötü günleri geride bırakıyor. Akkul'un dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsü yenmesi de salgından korkanlara bir umut oldu.

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Son Dakika Haberi... Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul’dan haber var! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Akkul...
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