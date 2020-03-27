Ünlü DJ Suat Ateşdağlı oğlu Emir Ateşdağlı'ya kavuştu

Ünlü DJ Suat Ateşdağlı'nın koronavirüsün en çok etkilediği İtalya'da tıp eğitimi alan oğlu Emir Ateşdağlı, önceki akşam özel uçakla diğer yurtdışındaki gençler ve vatandaşlarla birlikte yurda döndü. Samsun'daki yurtta karantinaya alınan Emir Ateşdağlı, odasının ve kaldığı yerin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Ateşdağlı "Odalarımız bu şekilde. Beklediğimden de iyi. Hiçbir eksiği yok çok şükür. Emeği geçen herkese çok teşekkürler" dedi.

'MUTLAKA ÇAYA BEKLİYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da sosyal medya hesabında yayınladığı mesajında Emir Ateşdağlı'ya "Hoş geldin" dedi.