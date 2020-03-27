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Ünlü DJ Suat Ateşdağlı oğlu 'ya kavuştu

DJ Suat Ateşdağlı, İtalya'da tıp eğitimi gören ve corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'ye geri dönemeyen oğlu 'ya kavuştu. Samsun'daki yurtta karantinaya alınan Emir Ateşdağlı, odasının ve kaldığı yerin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Ateşdağlı "Odalarımız bu şekilde. Beklediğimden de iyi. Hiçbir eksiği yok çok şükür. Emeği geçen herkese çok teşekkürler" dedi.

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 27.3.2020 07:49 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 08:02 ABONE OL
Ünlü DJ Suat Ateşdağlı oğlu Emir Ateşdağlı'ya kavuştu

Ünlü DJ Suat Ateşdağlı'nın koronavirüsün en çok etkilediği İtalya'da tıp eğitimi alan oğlu , önceki akşam özel uçakla diğer yurtdışındaki gençler ve vatandaşlarla birlikte yurda döndü. Samsun'daki yurtta karantinaya alınan Emir Ateşdağlı, odasının ve kaldığı yerin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Ateşdağlı "Odalarımız bu şekilde. Beklediğimden de iyi. Hiçbir eksiği yok çok şükür. Emeği geçen herkese çok teşekkürler" dedi.

'MUTLAKA ÇAYA BEKLİYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da sosyal medya hesabında yayınladığı mesajında Emir Ateşdağlı'ya "Hoş geldin" dedi.

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Ünlü DJ Suat Ateşdağlı oğlu Emir Ateşdağlı'ya kavuştu
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