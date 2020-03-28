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Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. Evliliklerinde mutlu günler geçiren çift, ikinci bebeklerini de kucaklarına almışlardı. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan , yapılan bir yoruma isyan etti ve dava açacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 21:44 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 21:56 ABONE OL
Özlem Ada Şahin takipçisini affetmedi!

, sosyal medyada sık sık yemek tarifleri paylaşıyor. Eski manken, önceki gün de kızı Arya ile mutfağa girip kurabiye yaptı.

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Özlem Ada Şahin takipçisini affetmedi!
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