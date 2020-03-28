Özlem Ada Şahin takipçisini affetmedi!

Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. Evliliklerinde mutlu günler geçiren çift, ikinci bebeklerini de kucaklarına almışlardı. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Özlem Ada Şahin, yapılan bir yoruma isyan etti takipçisini affetmedi ve dava açacağını duyurdu.
Giriş Tarihi: 28.3.2020 21:44Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 21:56ABONE OL
Özlem Ada Şahin, sosyal medyada sık sık yemek tarifleri paylaşıyor. Eski manken, önceki gün de kızı Arya ile mutfağa girip kurabiye yaptı.