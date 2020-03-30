Fahriye Evcen meydan okudu

Yaprak Dökümü dizisi ile yıldızı parlayan oyunculardan Fahriye Evcen, Çalıkuşu dizisinde partneri olan Burak Özçivit ile dizi aşkını gerçeğe dönüştürmüştü. Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 yılında mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmış, 2018 yılında da oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. 33 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen sosyal medyasını da aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri Fahriye Evcen corona virüsü karantina challenge'ları olarak adlandırılan meydan okumalara katıldı. Ebru Akel'e meydan okuyan Fahriye Evcen, yaptığı el dansı ile dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 31.3.2020 01:13Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 01:28ABONE OL
Atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'da başrol oynayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, Instagram'dan Ebru Akel'e meydan okudu!