Haberler Günaydın Haberleri Fahriye Evcen meydan okudu

meydan okudu

Yaprak Dökümü dizisi ile yıldızı parlayan oyunculardan , Çalıkuşu dizisinde partneri olan  ile dizi aşkını gerçeğe dönüştürmüştü. Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 yılında mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmış, 2018 yılında da oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. 33 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen sosyal medyasını da aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri Fahriye Evcen corona virüsü karantina challenge'ları olarak adlandırılan meydan okumalara katıldı. Ebru Akel'e meydan okuyan Fahriye Evcen, yaptığı el dansı ile dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 01:13 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 01:28 ABONE OL
Fahriye Evcen meydan okudu

Atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi 'da başrol oynayan yakışıklı oyuncu 'in kendisi gibi oyuncu olan eşi , Instagram'dan Ebru Akel'e meydan okudu!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fahriye Evcen meydan okudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA