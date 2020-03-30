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’dan evde kal çağrısı!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın öncülüğünde sosyal medyada #evdekal ve #hayatevesığar hashtag’leriyle başlatılan kampanyaya sanat dünyasının ünlü isimleri destek verdi. Ünlüler, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde evde kalmanın önemine ilişkin paylaşımlarda bulundu. ise Instagram hesabında hemşire üniforması giydiği eski bir fotoğrafını paylaşarak “Evde kalarak sağlık çalışanlarına yardımcı olalım” mesajı verdi.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 30.3.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 13:10 ABONE OL
Sibel Can’dan evde kal çağrısı!

Korona virüse karşı takipçilerine sosyal medya hesabı üzerinden evde kal çağrısı yapan ünlü şarkıcı Sibel Can, "Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Lütfen sabırla evde kalalım" ifadelerini kullandı.

'TÜM İNSANLIK OLARAK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'
Sosyal medya hesabından hayranlarına sabırla evde kalın diyen ünlü sanatçı, "Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. İçinde bulunduğumuz süreci kendimiz izole ederek ve yapmamız gereken 14 kuralı unutmadan , unutturmadan tedbirli bir şekilde geçirelim. Lütfen kendimizi ailelerimizi, sevdiklerimizi ve büyüklerimizi evde kalarak koruyalım. Sağlık çalışanlarımızın bu dönemde ne kadar fedakarca çalıştığını unutmadan onlara daha fazla yük bindirmemek için tüm tavsiyelere harfiyen uyalım. #hayatevesığar ve #evdekalhatırlatmasını tekrar ederek hayatın size iyi geldiği sizlerin de dünyaya ve güzel ülkemize iyi geldiğiniz günler diliyorum. Lütfen sabırla evde kalalım" ifadelerini kullandı.

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Sibel Can’dan evde kal çağrısı!
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