Eşkıya’ya koruma kalkanı

BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ TEDBİRLER
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dünya standartlarında aldığı önlemlerle koronavirüse (COVID-19) savaş açtı. Çekimlerin yapıldığı mekanlarda bugüne kadar görülmemiş önlemler alan yapım ekibi, hem sektöre, hem de Türkiye'ye örnek oldu. 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağını da özenle uygulayan yapım ekibi, 65 yaş üstünde olan Sabina Toziya ve Turgay Tanülkü'nün sahnelerine ara verdi.
İŞTE ALINAN ÖNLEMLER:
* Ekip üçe bölündü. Mekanlar, set ekibi gelmeden önce özel ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.
* Karavan, jeneratör ve yemek kamyonları günde en az üç kez dezenfekte ediliyor.
* Personel, toplu taşıma yerine tek tek özel araçlarla evden aldırılıyor.
* Sette ambulans ve sağlık ekipleri bekletiliyor.
* Bekleyen ekipler, çalışanları ve oyuncuları kontrol ederek sağlık taramasını yapıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'u hafife almayan ekip, kendileri için özel yaptırılan tulum ve maskeleri kullanıyor.
* Ekip, kendilerinden sonra gelecekler için çekimlerin yapıldığı mekanı dezenfekte ettirerek seti terk ediyor.