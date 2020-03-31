Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti kızları Eda’ya kavuştu!

Amine Gülşe-Mesut Özil çifti kızlarına kavuştu. Amine Gülşe ile Mesut Özil, kızları Eda'nın ilk fotoğrafını "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, amin" notu ile Instagram'da paylaştı.
Giriş Tarihi: 31.3.2020 06:52Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 07:35ABONE OL
İngiltere takımlarından Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, ilk bebeklerini kucağına aldı. Çift kızlarına, "Eda" ismini verdi.