Haberler Günaydın Haberleri Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti kızları Eda’ya kavuştu!

ile çifti kızları Eda’ya kavuştu!

- çifti kızlarına kavuştu. Amine Gülşe ile Mesut Özil, kızları Eda'nın ilk fotoğrafını "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, amin" notu ile Instagram'da paylaştı.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 06:52 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 07:35 ABONE OL
Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti kızları Eda’ya kavuştu!

İngiltere takımlarından Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu ve eşi , ilk bebeklerini kucağına aldı. Çift kızlarına, "Eda" ismini verdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti kızları Eda’ya kavuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA