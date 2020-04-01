Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika...Star Wars filmi yıldızı Andrew Jack corona virüsü sonucu hayatını kaybetti

Son Dakika... filmi yıldızı corona virüsü sonucu hayatını kaybetti

serisinde karakterini canlandıran 76 yaşındaki dünyaca ünlü aktör , corona virüsüne yenik düştü.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 1.4.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 11:37 ABONE OL
Son Dakika...Star Wars filmi yıldızı Andrew Jack corona virüsü sonucu hayatını kaybetti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve dünya çapında neredeyse 800 binden fazla insana bulaşan corona virüsü can almaya devam ediyor. 76 yaşındaki Andrew Jack, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Jack, Star Wars filmlerinde Major Caluan Ematt'ı canlandırmış ve Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde de aksan koçluğu yapmıştı. 24 Ocak 1944 doğumlu Andrew Jack, son olarak 'Batman' filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson'a koçluk yapıyordu. Andrew Jack; 'Sherlock Holmes', 'Yüzüklerin Efendisi', 'Captain America' ve 'Siyah Giyinen Adamlar' gibi filmlerde de görev yapmıştı.

EŞİ DE KARANTİNADA

Edilen bilgilere göre daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Andrew Jack'in durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi. Andrew Jack'in eşi Avustralya'da karantinada olduğundan eşinin son anlarında yanında yer alamadı.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA SANAT CAMİASINDAN DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR! ‘BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM’E ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BATMAN NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika...Star Wars filmi yıldızı Andrew Jack corona virüsü sonucu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA