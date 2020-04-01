Son Dakika...Star Wars filmi yıldızı Andrew Jack corona virüsü sonucu hayatını kaybetti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve dünya çapında neredeyse 800 binden fazla insana bulaşan corona virüsü can almaya devam ediyor. 76 yaşındaki Andrew Jack, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Jack, Star Wars filmlerinde Major Caluan Ematt'ı canlandırmış ve Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde de aksan koçluğu yapmıştı. 24 Ocak 1944 doğumlu Andrew Jack, son olarak 'Batman' filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson'a koçluk yapıyordu. Andrew Jack; 'Sherlock Holmes', 'Yüzüklerin Efendisi', 'Captain America' ve 'Siyah Giyinen Adamlar' gibi filmlerde de görev yapmıştı.

EŞİ DE KARANTİNADA

Edilen bilgilere göre daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Andrew Jack'in durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi. Andrew Jack'in eşi Avustralya'da karantinada olduğundan eşinin son anlarında yanında yer alamadı.

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