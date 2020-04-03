"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek veren ABD'li sanatçı Della Miles "Evde kal" mesajı verdi

ABD'li ünlü sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası hakkında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası, işine ara vermesi gereken insanları destekleyen harika bir organizasyon. Bu zor süreçte ülke olarak birlik olmanızı alkışlıyorum. Bu kampanyayı sonuna kadar da her fırsatta destekliyorum."

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİN" UYARISI

Miles, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili nasıl bilgi edinilebileceği hakkında ise, "Koronavirüs hakkında söyleyebileceğim tek şey kendi hijyeninize dikkat edin. Sosyal mesafe kuralına uymak son derece önemli. Virüs nasıl bulaşıyor bu konudaki araştırmanızı yaptığınızdan emin olmaktır. Çünkü koronavirüsün tam olarak ne olduğu çok açık değil, tüm dünya bu soruna karşı çalışıyor" diye konuştu.