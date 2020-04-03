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"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek veren ABD'li sanatçı "Evde kal" mesajı verdi

ABD’li sanatçı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘’ kampanyasına bağış yaparak destek vermişti. Türkiye'yi huzurlu, barışçıl ve yardımsever bir ülke olarak tanımlayan Miles Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu da belirtti. Tüm dünyadaki hükümetlerin ve bilim insanlarının koronavirüse yönelik uygun tedavi yöntemlerini bulmak için çok çalıştıklarını belirten Della Miles tüm dünyaya ve Türkiye'ye farklı dillerde "Evde kal" mesajı verdi.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 3.4.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 13:40 ABONE OL
Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına destek veren ABD'li sanatçı Della Miles Evde kal mesajı verdi

ABD'li ünlü sanatçı , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası hakkında '' kampanyası, işine ara vermesi gereken insanları destekleyen harika bir organizasyon. Bu zor süreçte ülke olarak birlik olmanızı alkışlıyorum. Bu kampanyayı sonuna kadar da her fırsatta destekliyorum."

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİN" UYARISI

Miles, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili nasıl bilgi edinilebileceği hakkında ise, "Koronavirüs hakkında söyleyebileceğim tek şey kendi hijyeninize dikkat edin. Sosyal mesafe kuralına uymak son derece önemli. Virüs nasıl bulaşıyor bu konudaki araştırmanızı yaptığınızdan emin olmaktır. Çünkü koronavirüsün tam olarak ne olduğu çok açık değil, tüm dünya bu soruna karşı çalışıyor" diye konuştu.

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"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek veren ABD'li sanatçı Della Miles "Evde kal" mesajı verdi
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