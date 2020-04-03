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’in corona virüs olduğunu iddia ettiği hizmetlisi Gulnoza Mamatova açıklama yaptı!

Şarkıcı ve erkek arkadaşı tarafından koronavirüs olduğu iddiası ile darp edildiğini savunarak suç duyurusunda bulunan Özbekistan uyruklu hizmetlisi Gulnoza Mamatova, basın mensuplarına yönelik bir görüntülü mesaj hazırladı. Gulnoza Mamatova, "Olayın basına yansımasından sonra Seren Hanım televizyonda bir açıklama yapmıştır. Bu bir kadın tarafından yaptıklarını kapatmak adına hala hakaret ve iftiralara devam edip olayla alakası olmayan, benim hayatımda tanımadığım kişileri bağlıyorlar. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Tüm yapılanlar cezasız kalmayacaktır. Avukatım Ali Çezik Bey süreci yakında takip ediyor" dedi.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 3.4.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 19:43 ABONE OL
Seren Serengil’in corona virüs olduğunu iddia ettiği hizmetlisi Gulnoza Mamatova açıklama yaptı!

Şarkıcı ve erkek arkadaşı tarafından corona virüs olduğu iddiası ile darp edildiğini savunarak, suç duyurusunda bulunan Özbekistan uyruklu hizmetlisi Gulnoza Mamatova ve avukatı, basın mensuplarına yönelik bir görüntülü mesaj hazırladı. Mamatova, adaletin er ya da geç yerini bulacağını belirterek, Yapılanlar cezasız kalmayacaktır" dedi.
"ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULACAKTIR"
Mamatova, "Yaşadığım olayla ilgili avukatım Ali Çizik Bey adliye kurumlarında gerekli işlemleri başlatmışlardır. Olayın basına yansımasından sonra Seren Hanım televizyonda bir açıklama yapmıştır. Bu bir kadın tarafından yaptıklarını kapatmak adına hala hakaret ve iftiralara devam edip olayla alakası olmayan, benim hayatımda tanımadığım kişileri bağlıyorlar. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Tüm yapılanlar cezasız kalmayacaktır. Avukatım Ali Çezik Bey süreci yakında takip ediyor" dedi.

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Seren Serengil’in corona virüs olduğunu iddia ettiği hizmetlisi Gulnoza Mamatova açıklama yaptı!
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