Son Dakika! Corona virüs tedavisi gören Burak Akkul’dan haber var! Burak Akkul’un kayınbiraderi duyurdu

Korona virüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul'un yoğun bakımda tedavisine devam ettiği öğrenildi. Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, "şimdilik durum umut verici ama stabil" dedi.

SOSYAL MEDYA HEBASINDAN DUYURDU

Televizyonda hazırlayıp sunduğu 'Çok Gezenti' programıyla bilinen ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce korona virüs nedeniyle tedavi altına alınmışlardı. Yoğun bakımda tedavisi süren Burak Akkul'un sağlık durumu ile bilgili bilgileri, Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.