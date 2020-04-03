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Son Dakika! Corona virüs tedavisi gören ’dan haber var! Burak Akkul’un kayınbiraderi duyurdu

Corona virüsü ile ilgili bir son dakika haberi de 'dan geldi. Bir özel televizyon kanalında gezi programı yapan Burak Akkul, corona virüsü testinin pozitif çıkması ile hastanede tedavi ve karantinaya alınmıştı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen sunucu Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, "şimdilik durum umut verici ama stabil" dedi.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 3.4.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 15:46 ABONE OL
Son Dakika! Corona virüs tedavisi gören Burak Akkul’dan haber var! Burak Akkul’un kayınbiraderi duyurdu

Korona virüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu 'un yoğun bakımda tedavisine devam ettiği öğrenildi. Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, "şimdilik durum umut verici ama stabil" dedi.

SOSYAL MEDYA HEBASINDAN DUYURDU

Televizyonda hazırlayıp sunduğu 'Çok Gezenti' programıyla bilinen ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce korona virüs nedeniyle tedavi altına alınmışlardı. Yoğun bakımda tedavisi süren Burak Akkul'un sağlık durumu ile bilgili bilgileri, Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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Son Dakika! Corona virüs tedavisi gören Burak Akkul’dan haber var! Burak Akkul’un kayınbiraderi duyurdu
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