Bir Zamanlar Çukurova'nın Haminne'si Serpil Temur’un ilginç hobisi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Haminne'si Serpil Temur'un ilginç merakı… Mask koleksiyonu olan Temur, "1969'da gittiğim Atina'da bir maskı beğenerek aldım. Ondan sonra İtalya, Amerika, Rusya, İspanya, Polonya ve Çin gibi ülkelerden de masklar aldım. Evimin bir duvarı masklarla kaplı, hepsinin anısı var" dedi.

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