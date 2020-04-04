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'nın Haminne'si ’un ilginç hobisi

'nın Haminne'si , sahip olduğu mask koleksiyonu için, "Evimin bir duvarı masklarla kaplı, hepsinin anısı var" dedi

Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova'nın Haminne'si Serpil Temur’un ilginç hobisi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Haminne'si Serpil Temur'un ilginç merakı… Mask koleksiyonu olan Temur, "1969'da gittiğim Atina'da bir maskı beğenerek aldım. Ondan sonra İtalya, Amerika, Rusya, İspanya, Polonya ve Çin gibi ülkelerden de masklar aldım. Evimin bir duvarı masklarla kaplı, hepsinin anısı var" dedi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Haminne'si Serpil Temur’un ilginç hobisi
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