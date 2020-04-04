Sibel Can: Öf demeyelim ders çıkaralım

Sibel Can, koronavirüs nedeniyle evde geçen günlerini kitap okuyarak, yeni şarkılar dinleyerek geçirdiğini söyledi. Ünlü sanatçı, sevenlerine de GÜNAYDIN aracılığıyla mesaj yolladı: "Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Küçük bir virüs, bize büyük dersler veriyor. İç dünyamızdaki kaos ve karmaşayı bir yana bırakma, daha dingin, daha yardımsever, daha iyi bir insan olma yolunda güzel bir adım atma zamanı. Bu durumu 'Öf, evde çok sıkıldım' diyerek değil, nasıl daha üretken olabilirim, nasıl başkalarına yardımcı olabilirim?' diye geçirmeli. Güzel günlere hep birlikte, çok yakında kavuşacağız. Lütfen sabırla evde kalalım!"

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