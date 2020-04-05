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'ın ünlü ismi  koronavirüsün vurduğu ’da yaşadıklarını anlattı!

'ın unutulmaz oyuncularından , uzun süredir hayatını Miami'de sürdürüyor. Ahu Tuğba, salgınının adeta merkezi haline gelen Amerika'da yaşadıklarını anlattı. İşte Amerika'daki sağlık sisteminin çok kötü olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 5.4.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 11:19 ABONE OL
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba koronavirüsün vurduğu Amerika’da yaşadıklarını anlattı!

'ın unutulmaz oyuncularından , uzun süredir hayatını Miami'de sürdürüyor. Tuğba, salgınının vurduğu Amerika'da yaşadıklarını Magazinsortie.com'a anlattı. Amerika'daki sağlık sisteminin çok kötü olduğunu söyleyen Tuğba, sözlerine şöyle devam etti: "Amerika'da parası olmayan sokakta ölüyor, sonra da yakıyorlar. Yandaki komşu hastaneye gitti arabasıyla, üç gün bekletip sonra da ayakta bakmışlar. Hastanede kalmadığı halde 17 bin dolar ücret ödemiş. Burada sigortan yoksa yandın! Bir hastalık halinde ambulans çağıracaksın. Ambulans seni almaya gelirken, polis arabası ve itfaiye arabası da geliyor, o zaman bakıyorlar. Hastanelerde şu an parası ve sigortası olanlara bile zor bakılıyor. Sokakta yatan evsizler çok fazla. Sistem burada böyle.

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Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba koronavirüsün vurduğu Amerika’da yaşadıklarını anlattı!
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