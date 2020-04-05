Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba koronavirüsün vurduğu Amerika’da yaşadıklarını anlattı!

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, uzun süredir hayatını Amerika Miami'de sürdürüyor. Tuğba, koronavirüs salgınının vurduğu Amerika'da yaşadıklarını Magazinsortie.com'a anlattı. Amerika'daki sağlık sisteminin çok kötü olduğunu söyleyen Tuğba, sözlerine şöyle devam etti: "Amerika'da parası olmayan sokakta ölüyor, sonra da yakıyorlar. Yandaki komşu hastaneye gitti arabasıyla, üç gün bekletip sonra da ayakta bakmışlar. Hastanede kalmadığı halde 17 bin dolar ücret ödemiş. Burada sigortan yoksa yandın! Bir hastalık halinde ambulans çağıracaksın. Ambulans seni almaya gelirken, polis arabası ve itfaiye arabası da geliyor, o zaman bakıyorlar. Hastanelerde şu an parası ve sigortası olanlara bile zor bakılıyor. Sokakta yatan evsizler çok fazla. Sistem burada böyle.