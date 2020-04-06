La Casa De Papel'de tepki çeken 'Osman' sahnesi

Netflix'in fenomen dizisi La Casa De Papel'e, Türk bir karakterin katılıp katılmayacağı uzun süredir merak konusuydu. Türkiye'de çok sevilen fenomen dizi La Casa De Papel'in 4. sezonunda diziye bir Türk karakter dahil oldu. Ancak Osman adındaki karakterin işkenceci bir 'kötü adam' olması dizinin Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Oğulcan Güzeller'in canlandırdığı ve Cezayir'de ileri düzey tekniklerle işkence yapabilen Osman'ın, soygun ekibinde yer alan Rio'ya kendi mezarını kazdırıp, 12 gün boyunca işkence yapması izleyenlerin tepkilerine neden oldu.

Sosyal medyada Netflix'in daha önceki bazı yapımlarında da 'Türk düşmanlığı' yaptığı, Türk karakterlerin hep 'kötü adam' olduğu yönünde yorumlar yapılarak, Netfilx'in bu tutumuna tepki gösterildi: "Biz İstanbul, Ankara beklerken Osman adında işkenceci olarak diziye giriş yaptık. Türk olduğu iyice belli olsun diye bir de bıyık eklemişler.."





"Rio'ya kendi mezarını kazdırıp, işkence yapan karakterin adının Osman ve Türk olması tesadüf mü? Sanmam..."

Netflix'in yabancı yapımlarında bir Türk 'prototipi' oluşmaya başladığı, Türkiye'nin ve Türklerin hep negatif, 'kötü adam' olarak gösterilmesinin bir algı oluşturmak için kasten yapıldığı iddia edildi.

'13 Commandments'

'13 Commandments' adlı dizi bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor.

Collateral

Daha öncelerde ise Collateral isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verilmişti.

Dizide, Sam ve Berna isimli karakterlerin konuştuğu sahnede, Berna çocukluğunun Kırıkkale'de geçtiğini, her sabah Türkiye'de uyanmadığı için şükrettiğini ve Kırıkkale için dünyanın en berbat yeri olduğunu söylüyor.





Designated Survivor

"Designated Survivor" adlı dizide ise 15 Temmuz darbe kalkışmasının FETÖ ile alakasının olmadığı iddia edilmiş, bu durum kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Dizide "Nuri Şahin" isimli bir kişi Türk Cumhurbaşkanı "Fatih Turan" tarafından, Türkiye'deki darbe girişiminin aktörü olarak suçlanmış, ABD ise Şahin'i korumaya almıştı.





Dizinin bazı sahnelerinde Türkiye Cumhurbaşkanına yönelik ağır hakaretler yer alması tepki toplamıştı.





The SPY

Netflix'in Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bölünmüş Türkiye haritası olduğu görülmüştü.

Netflix'e ve diziye sosyal medyada tepki yağmıştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ LA CASA DE PAPEL'DEKİ OSMAN İLE İLGİLİ YAPTIKLARI BAZI YORUMLAR