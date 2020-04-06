Şeyma Subaşı gözyaşlarına boğuldu

Her hareketi ile magazin gündeminin merkezine oturmayı başaran Şeyma Subaşı sosyal medyayı sık sık kullanan ünlü isimlerden biri olarak yine paylaşımları olay olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını yüzünden kızı Melisa'yı göremeyen Şeyma Subaşı, gözyaşlarına boğulduğu fotoğrafı paylaşarak "Kızımı görmek istiyorum. Her gün ağlıyorum" yazdı koronavirüs nedeniyle göremediği kızı Melisa'yı özlediğini belirtti.
Giriş Tarihi: 6.4.2020 20:45Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 20:48ABONE OL
Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiren ünlülerden biri de Şeyma Subaşı. Normal zamanda ülke ülke gezmesi ve katıldığı partilerle gündem olan Subaşı, bugünlerde vaktini evinde geçiriyor.