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Son dakika haberi: Ünlü oyuncu 'dan acı paylaşım! Deniz Uğur " teşhisi konulduğu gün kaybettik..."

Ünlü oyuncu hesabından yaptığı paylaşımla dayısının nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Magazin gündemine düşen son dakika haberi herkesi üzdü. Deniz Uğur dayısının izole bir alanda yaşadığına söyledi. Acısını "Pandemi bu kez ailemizden can aldı... " sözleri ile duyuran Deniz Uğur dayısını teşhisi konulduğu gün kaybettiklerini de söyledi.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 6.4.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 09:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Deniz Uğur'dan acı paylaşım! Deniz Uğur Covid-19 teşhisi konulduğu gün kaybettik...

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, dayısının korona virüs nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımda, Covid-19 teşhisi konulduğu gün kaybettik. Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an" dedi.


Çin'den dünyaya yayılan korona virüs salgını Türkiye'de de ölümlere neden oluyor. Ünlü oyuncu Deniz Uğur da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dayısının koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Deniz Uğur, dayısının izole bir alanda yaşadığını ifade ederken, herkesin titizlikle alınan önlemlere uyması gerektiğini belirtti.

"COVİD 19 TEŞHİSİ KONULDUĞU GÜN KAYBETTİK"

Vefat eden dayısı Cem Bayer'in fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Deniz Uğur, "Pandemi bu kez ailemizden can aldı, çocukluğumun kahramanı, kıymetlim. Dünyanın en güzel insanı, benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti. Maalesef yoğun bakımda, Covid-19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini. Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor. İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yad etmek sözümüz. Hepimizin canı çok yanıyor. İleri yaşta ve KOAH hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu. Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an. Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı Allah'tan diliyorum" diye yazdı.

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Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Deniz Uğur'dan acı paylaşım! Deniz Uğur "Covid-19 teşhisi konulduğu gün kaybettik..."
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