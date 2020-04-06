Uzmana sorma jokerli Kim Milyoner Olmak İster? başlıyor! Joker koltuğuna Arda Ayten oturuyor...

Atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? Covid-19 salgını nedeni ile seyircisiz yayınlanmaya devam ediyor. Uzun yıllardır ekran macerasına devam eden Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasın ufak bir değişikliğe gidildi. Artık seyirciye sor jokerinin yerini uzmana sor jokeri aldı. Joker koltuğuna ise daha önce 1 milyon TL ödül kazanan Arda Ayten oturuyor.
Giriş Tarihi: 6.4.2020 08:08Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 08:17ABONE OL
Covid-19 salgınından dolayı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının çekimleri, seyircisiz olarak devam ediyor. Bu yüzden seyirciye sorma jokeri, 'uzmana sorma jokeri' olarak değiştirildi.