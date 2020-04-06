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Uzmana sorma jokerli ? başlıyor! koltuğuna oturuyor...

Atv'nin sevilen yarışması ? salgını nedeni ile seyircisiz yayınlanmaya devam ediyor. Uzun yıllardır ekran macerasına devam eden Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasın ufak bir değişikliğe gidildi. Artık seyirciye sor jokerinin yerini aldı. koltuğuna ise daha önce 1 milyon TL ödül kazanan oturuyor.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 08:08 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 08:17 ABONE OL
Uzmana sorma jokerli Kim Milyoner Olmak İster? başlıyor! Joker koltuğuna Arda Ayten oturuyor...

salgınından dolayı ? yarışmasının çekimleri, seyircisiz olarak devam ediyor. Bu yüzden seyirciye sorma jokeri, 'uzmana sorma jokeri' olarak değiştirildi.

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Uzmana sorma jokerli Kim Milyoner Olmak İster? başlıyor! Joker koltuğuna Arda Ayten oturuyor...
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