Bond kızı Honor Blackman hayatını kaybetti! Sevenlerini yasa boğdu!

İngiliz oyuncu Honor Blackman, 60'lı yıllarda yayınlanan "The Avengers" ("Tatlı sert") dizisinde ve James Bond serisinin 1964 tarihli üçüncü filmi "Goldfinger"da canlandırdığı rollerle tanınmıştı.

94 YAŞINDAYDI

1925 yılında Londra'da doğan Honor Blackman 1963 tarihli "Jason and the Argonauts" adlı filmde Hera rolünü de canlandırmış ve 1990-1996 yılları arasında yayınlanan TV dizisi "The Upper Hand"de rol almıştı. Guardian Gazetesine göre aktris, corona virüs salgını ile ilgisi olmayan nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.

"ÇOK SEVİLDİ"

Ailesi, Honor Blackman'ın ölümüyle ilgili şu açıklamayı yaptı: 94 yaşındaki Honor Blackman'ın ölümünü duyurmak zorunda olduğumuz için büyük bir üzüntü duyuyoruz. Blackman, Sussex - Lewes'deki evinde ailesiyle çevrili olarak doğal nedenlerden öldü. Çok sevildi ve iki çocuğu Barnaby ve Lottie ile torunları Daisy, Oscar, Olive ve Toby tarafından çok özlenecek.

