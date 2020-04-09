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Son dakika… hastaneye kaldırıldı! odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu!

’den gelen son dakika haberi sevenlerini koruttu. Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seda Akgül, hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Akgül'ün bu paylaşımını görenlerin aklına geldi. Seda Akgül, paylaştığı fotoğrafın altına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ünlü sunucu 'Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz' dedi.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 13:17 ABONE OL
Son dakika… Seda Akgül hastaneye kaldırıldı! Hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu!

Söylemezsem Olmaz programında magazin yorumculuğu yapan , sosyal medya hesabı üzerinden yatağında yatarken çektiği bir fotoğrafını paylaştı.

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Son dakika… Seda Akgül hastaneye kaldırıldı! Hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu!
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