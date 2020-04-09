Son dakika… Seda Akgül hastaneye kaldırıldı! Hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu!
Seda Akgül’den gelen son dakika haberi sevenlerini koruttu. Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seda Akgül, hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Akgül'ün bu paylaşımını görenlerin aklına corona virüs geldi. Seda Akgül, paylaştığı fotoğrafın altına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ünlü sunucu 'Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz' dedi.
Giriş Tarihi: 9.4.2020 13:08Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 13:17ABONE OL
Söylemezsem Olmaz programında magazin yorumculuğu yapan Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden hastane yatağında yatarken çektiği bir fotoğrafını paylaştı.