Arda Turan gazetecileri unutmadı

Tecrübeli futbolcu Arda Turan, hastaneler için hedeflediği 100 bin maske dağıtımına devam ediyor. Anadolu Yakası'nda bulunan hastanelere dağıtımı gerçekleştiren Turan, diğer yandan Avrupa Yakası'ndaki hastanelere de maskeleri ulaştırıyor. Bu süre zarfında görevli gazetecileri de unutmayan yıldız futbolcu, önceki gün gazetecilere de maske ulaştırarak takdir topladı.

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