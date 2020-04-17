Haberler Günaydın Haberleri Sinan Akçıl eski sevgilisi Ebru Şallı’ya vefasını gösterdi! ‘Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı’

eski sevgilisi ’ya vefasını gösterdi! ‘Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı’

Ünlü manken ve pilates eğitmeni 'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Tan hayata gözlerini yumdu. Ebru Şallı ile iki yıl aşk yaşayan eski sevgili ise Instagram hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 17:19 ABONE OL
Sinan Akçıl eski sevgilisi Ebru Şallı’ya vefasını gösterdi! ‘Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı’

Ünlü şarkıcı , sosyal medya hesabından 8 yaşındaki çocuğunu lenfomadan kaybeden eski sevgilisi 'ya başsağlığı diledi.

"ÖĞRENİNCE YERİMDEN SARSILDIM"

Ebru Şallı ile mahkemelik olan Sinan Akçıl, evlat acısıyla yıkılan eski sevgilisine vefasını gösterdi. Şallı'nın oğlunun vefat ettiğini öğrenen Akçıl, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinan Akçıl eski sevgilisi Ebru Şallı’ya vefasını gösterdi! ‘Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA