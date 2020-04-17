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Son Dakika Haberi: 'nın en acı günü! Ebru Şallı’nın oğlu Pars lenfoma hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti

Magazin dünyası ünlü manken ’nın oğlundan gelen acı haberle sarıldı. Ebru Şallı’dan gelen son dakika haberi yürekleri dağladı. Ünlü manken Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan’dan olan oğlu Pars Tan yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. Pars Tan, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ebru Şallı, eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars'ın yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Ebru Şallı daha önce verdiği bir röportajda zor günler geçirdiğini oğlu Pars’ın lenfoma hastalığı ile mücadele ettiğini söylemişti.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 14:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ebru Şallı'nın en acı günü! Ebru Şallı’nın oğlu Pars lenfoma hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti

Ünlü manken 'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. Pars, dün gece tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

AİLE ÜYELERİ YIKILDI

Aile üyeleri ve yakın dostları Pars'ın ölümüyle yıkıldı. Aile üyelerinin birçoğunun Pars'ın cenazesine corona virüsü önlemlerinden dolayı katılamaması da ikinci bir üzüntü oldu. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi.

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Son Dakika Haberi: Ebru Şallı'nın en acı günü! Ebru Şallı’nın oğlu Pars lenfoma hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti
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