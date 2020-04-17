Son Dakika Haberi: Ebru Şallı'nın en acı günü! Ebru Şallı’nın oğlu Pars lenfoma hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. Pars, dün gece tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

AİLE ÜYELERİ YIKILDI

Aile üyeleri ve yakın dostları Pars'ın ölümüyle yıkıldı. Aile üyelerinin birçoğunun Pars'ın cenazesine corona virüsü önlemlerinden dolayı katılamaması da ikinci bir üzüntü oldu. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi.